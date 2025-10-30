El contrato de la compra de las siete maquinarias extintoras no presenta ninguna irregularidad: Bomberos

Foto: Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

Frente a los pronunciamientos realizados een algunos medios de comunicación, en los que se informa sobre el inicio de una investigación disciplinaria en contra de algunos directivos y exdirectivos de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, por razones de la ejecución y supervisión del contrato 588 de 2022, destinado a la compra de siete máquinas extintoras, la entidad realizó un comunicado con el que sienta su postura frente al tema:

Según el comunicado, el contrato no presenta ninguna irregularidad. Es cierto que, al vencimiento del plazo de ejecución las máquinas no fueron entregadas por el contratista, razón por la cual, la entidad inició un proceso administrativo sancionatorio, con el propósito de determinar si existe o no incumplimiento del objeto contractual. De ser así, es decir, de existir mérito, se procederá a imponer la sanción correspondiente, habiéndosele respetado todas las garantías procesales al contratista.

Se presentaron inconvenientes en la ejecución del contrato, mas no irregularidades. La entidad fue insistente y consistente en su lucha por no dejar morir el contrato en la etapa más difícil de la ejecución, que fue cuando se presentó la inhabilidad sobreviniente en uno de los miembros que conformaba la unión temporal EXTINTOR 4X4. A pesar del escenario de desconfianza que se generó entre el gremio de proveedores de vehículos de emergencia, la entidad no declinó en su esfuerzo por lograr la cesión exitosa del porcentaje de participación que en la Unión Temporal tenía el integrante inhabilitado; todo esto con un solo propósito, cumplirle a la ciudadanía del Distrito Capital de Bogotá.

Si bien durante la ejecución del contrato se efectuaron varias modificaciones contractuales, entre ellas cinco suspensiones y dos prórrogas, es preciso resaltar que no se celebraron adiciones presupuestales. En consecuencia, el valor pactado en el contrato se ha mantenido invariable a la fecha, sin que se hayan presentado sobrecostos ni situaciones que generen detrimento patrimonial para la entidad.

De acuerdo con la información que refleja la ejecución financiera del contrato, por parte de la Unión Temporal, se invirtió en el desarrollo del objeto del contrato más de $ 11.325.306.859, cifra esta que supera el valor que le fuera desembolsado al contratista por concepto de pago anticipado.

Es importante informar a la ciudadanía que, los siete chasises ya se encuentran en Bogotá y actualmente están en proceso de ensamblaje.

La entidad atenderá con rigor los requerimientos que desde diferentes escenarios se haga, con respecto al contrato No. 588 de 2022.