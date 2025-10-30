Cortes de luz este viernes 31 de octubre de 2025 en Bogotá, Chía, Cota y Zipaquirá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este viernes 31 de octubre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Chía, Cota y Zipaquirá, Cundinamarca.



Localidad Antonio Nariño

Barrio Villa Mayor Oriental. De la calle 31 sur a calle 35 sur entre carrera 33 a carrera 35. Desde las 8:00 a las 17:30.

Localidad Bosa

barrio san Bernardino I. De la carrera 77 a carrera 79 entre calle 74 sur a calle 76 sur. Desde las 8:15 a las 17:30.

Localidad Chapinero

Barrio El Nogal. Desde las 10:30 a las 13:30.

Chicó Norte III sector. De la carrera 44 a carrera 46 entre calle 94 a calle 96. Desde las 0:00 a las 6:00.

Barrio Chicó Norte. De la carrera 10 a carrera 12 entre calle 91 a calle 93. Desde las 7:00 a las 16:00.

Localidad Ciudad Bolívar

Qüiba Bajo. De la carrera 26 a carrera 35 entre calle 71 sur a calle 75 sur. Desde las 8:30 a las 17:00.

Localidad Engativá

Sabana del Dorado. De la calle 62 a calle 64 entre carrera 112 a carrera 114. Desde las 8:30 a las 13:30.

Localidad Kennedy

Provivienda Oriental. De la calle 19 sur a calle 21 sur entre carrera 67 a carrera 69. Desde las 8:00 a las 17:00

Localidad Los Mártires

La sabana. De la calle 11 a calle 13 entre carrera 19 a carrera 21. Desde las 8:15 a las 12:15. Localidad Puente Aranda

Ricaurte. De la calle 10 a calle 12 entre carrera 23 a carrera 25. Desde las 8:15 a las 12:15.

Estación Central. De la carrera 32 a carrera 34 entre calle 16 a calle 18. Desde las 8:00 a las 17:30.

Los Ejidos. De la carrera 39 a carrera 41 entre calle 9 a calle 11. Desde las 8:30 a las 17:30.

Localidad Rafael Uribe Uribe

La Paz. De la calle 51 sur a calle 53 sur entre carrera 3 a carrera 5. Desde las 8:00 a las 15:00.

Localidad Santa Fe

Las Nieves. De la carrera 6 a carrera 10 entre calle 21 a calle 24. Desde las 8:00 a las 12:00.

Localidad Suba

Santa Rosa. De la carrera 69 a carrera 71 entre calle 100 a calle 102. Desde las 9:00 a las 19:00.

Localidad Usaquén

La Liberia. De la calle 158 a calle 160 entre carrera 12 a carrera 14. Desde las 9:00 a las 17:00.

Santa Bárbara Central. De la calle 116 a calle 118 entre carrera 8 a carrera 10. Desde las 7:45 a las 16:00.

Santa Cecilia Puente Norte. De la carrera 1 a carrera 10 entre calle 161 a calle 164. Desde las 8:00 a las 17:00.

Municipios de Cundinamarca

Chía

Sector Bojacá. Desde las 8:45 a las 16:00.

Cota

Vereda Siberia. Desde las 8:00 a las 17:00.

Zipaquirá

De la carrera 5 a carrera 7 entre calle 11 a calle 13. Desde las 8:45 a las 17:30.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.