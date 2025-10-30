El superhuracán Melissa deja un rastro de destrucción en su paso por el Caribe

–(Captura de video). Un dramático panorama de destrucción está dejando el huracán Melissa en su paso por el Caribe. La víspera azotó las Bahamas tras sembrar destrucción en el Caribe, con varios muertos y desaparecidos en Haití y causando estragos en Jamaica y Cuba.

Aunque algo debilitada, pero aún amenazante, la tormenta trajo vientos dañinos y lluvias torrenciales a las islas caribeñas antes de dirigirse este jueves a las Bermudas, de acuerdo con los datos del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU.

Las imágenes compartidas en las redes sociales muestran daños generalizados provocados por el huracán en la región.

Hurricane Melissa is bearing down on the Bahamas after cutting a path of destruction through the Caribbean, leaving 30 people dead or missing in Haiti and parts of Jamaica and Cuba in ruinshttps://t.co/N2D1Eu1177 ?? Aerial images show widespread damage in St. Elizabeth… pic.twitter.com/6o92BJ7BPx — AFP News Agency (@AFP) October 30, 2025

En Jamaica, declarada «zona catastrófica», muchas casas quedaron destruidas y unas 25.000 personas buscaron refugio en albergues. Melissa provocó una «devastación tremenda y sin precedentes de la infraestructura, de las propiedades, de las carreteras y de la conectividad de las redes», indicó un coordinador residente de la ONU.

I am now in St Elizabeth and images of destruction are all around.

The damage is great, but we are going to devote all our energy to mount a strong recovery. pic.twitter.com/s7P31ytXzm — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) October 29, 2025



Así, el huracán Melissa igualó el récord de 1935 de la tormenta más intensa que jamás haya tocado tierra, cuando azotó el martes Jamaica, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU.

Hurricane Melissa slammed Jamaica as one of the strongest Atlantic hurricanes on record, the U.S. National Hurricane Center said. https://t.co/rLcAyZmGDx pic.twitter.com/LKRFITPIkz — The National Desk (@TND) October 30, 2025

?? | Inundaciones devastadoras en el interior del país causadas por el huracán Melissa se observaron en la circunvalación de Santa Cruz entre Black River y Mandeville en Jamaica. pic.twitter.com/2CfghLILrw — Ernesto Madrid (@JErnestoMadrid) October 30, 2025

Al menos 20 personas, entre ellas 10 niños, murieron en las inundaciones provocadas por el paso del huracán en el sur de Haití, comunicó el jefe de la agencia de defensa civil, Emmanuel Pierre. Otras 10 personas siguen desaparecidas.

UPDATE | Prayers Up • The main road to Jacmel has collapsed after Hurricane Melissa’s torrential rains, leaving parts of the city isolated. Floods, landslides, and damaged bridges put residents at risk. Homes submerged, families taking refuge. Petit-Goâve reports dozens dead.… pic.twitter.com/yTKlHZ2Mkj — facesofhaiti • ?? (@FacesOfHaiti_) October 30, 2025



En Cuba, la tormenta rompió ventanas, derribó cables de electricidad y de comunicaciones móviles, y arrancó techos y ramas.

Massive flooding right now in Cueto, Holguín Province, Cuba, caused by Hurricane Melissa. pic.twitter.com/2qy4Q0nElC — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 29, 2025

Las autoridades locales informaron que unas 735.000 personas habían sido evacuadas, principalmente en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo. El presidente Miguel Díaz-Canel calificó de «extensos» los daños.

(Con información de RT).