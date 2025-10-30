Impactantes imágenes de las violentas sacudidas que experimentó avión con científicos que atravesó el «ojo» del huracán Melissa (VIDEO)

–(Captura de video). En un impresionante video de la cabina de un avión WP-3D Orión de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA), se observan las violentas turbulencias que soportó el aparato en el momento en que atravesaban la pared del ojo del huracán Melissa.

Las imágenes, grabadas por miembros de la tripulación en un vuelo de reconocimiento del fenómeno natural, muestran a los pilotos dentro de la cabina tratando de mantener la aeronave estable mientras esta se sacude fuertemente producto de los vientos ciclónicos del exterior.

Inside a recon flight in the eyewall of Melissa. Keep in mind, these crew members were working with no pay due to the government shutdown. Unbelievable job by everyone aboard the NOAA and AF recon missions as always. pic.twitter.com/lw42oTamjJ — James Pettus (@PettusWX) October 30, 2025

Pese a esos momentos críticos, los científicos y los propios protagonistas del vuelo, toman hasta humorísticamente la vivencia.

Shout out to these heroes. There's no way I'd want to be in that plane — however — I am so grateful I get to use their data they obtain on a regular basis. Thank you for doing what you do https://t.co/ZnyAr12kfE — Jordan Steele (@JordanSteele) October 30, 2025

El huracán Melissa, aunque disminuido, tras golpear a Jamaica y Cuba, sigue avanzando por el Caribe y ahora tiene al frente a Bermudas, por lo cual está vigente una advertencia, donde las condiciones climáticas comenzarán a deteriorarse rápidamente a última hora de esta tarde y hasta esta noche, con intensas lluvias y fuertes vientos, que durarán gran parte de la noche, de acuerdo con la alerta del Centro Nacional de Huracanes de los EE.UU.