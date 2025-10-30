    • Noticia Extraordinaria

    Impactantes imágenes de las violentas sacudidas que experimentó avión con científicos que atravesó el «ojo» del huracán Melissa (VIDEO)

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Captura de video). En un impresionante video de la cabina de un avión WP-3D Orión de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA), se observan las violentas turbulencias que soportó el aparato en el momento en que atravesaban la pared del ojo del huracán Melissa.

    Las imágenes, grabadas por miembros de la tripulación en un vuelo de reconocimiento del fenómeno natural, muestran a los pilotos dentro de la cabina tratando de mantener la aeronave estable mientras esta se sacude fuertemente producto de los vientos ciclónicos del exterior.

    Pese a esos momentos críticos, los científicos y los propios protagonistas del vuelo, toman hasta humorísticamente la vivencia.

    TRADUCCIÓN:

    Jordan Steele

    Un saludo a estos héroes. No hay manera de que quiera estar en ese avión, sin embargo, estoy muy agradecido de poder utilizar los datos que obtienen periódicamente. Gracias por hacer lo que haces

    James Pettus

    Dentro de un vuelo de reconocimiento en la pared del ojo de Melissa. Tenga en cuenta que estos miembros de la tripulación estaban trabajando sin paga debido al cierre del gobierno.

    Increíble trabajo por parte de todos a bordo de las misiones como de costumbre.

    ——————————–

    El huracán Melissa, aunque disminuido, tras golpear a Jamaica y Cuba, sigue avanzando por el Caribe y ahora tiene al frente a Bermudas, por lo cual está vigente una advertencia, donde las condiciones climáticas comenzarán a deteriorarse rápidamente a última hora de esta tarde y hasta esta noche, con intensas lluvias y fuertes vientos, que durarán gran parte de la noche, de acuerdo con la alerta del Centro Nacional de Huracanes de los EE.UU.

