Envían a la cárcel a alias «el viejo» supuesto «organizador» del magnicidio de Miguel Uribe Turbay; no aceptó cargos

–Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Simeón Pérez Marroquín, alias «el viejo», presunto intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá.

Una fiscal de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

Los cargos no fueron aceptados por el procesado, quien fue cobijado con medida de aseguramiento que deberá cumplir en centro carcelario.

La Fiscalía avanzó en una nueva fase en la investigación que se sigue por el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, con la identificación y judicialización de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, posible intermediario entre los determinadores…



Según la fiscalía, las evidencias establecen que este sujeto habría sido contactado para que organizara todo lo relacionado con el ataque. En ese sentido, presuntamente le encomendó el plan criminal a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, quien es señalado de definir la logística y los roles que cumplirían los demás implicados.

Alias «el viejo» también estaría involucrado en labores previas de seguimiento a la víctima. Una de estas, en marzo de 2025, cuando el precandidato fue vigilado y fotografiado durante una reunión política en el suroccidente de Bogotá.

Adicionalmente, los elementos materiales probatorios lo ubican en una reunión en el barrio Danubio Azul, en la que presuntamente le entregó a Katherine Andrea Martínez Martínez el arma de fuego utilizada en el atentado, la cual había sido modificada para aumentar su letalidad. Esto sucedió un día antes de que el adolescente disparara contra Miguel Uribe Turbay.

El 14 de junio, una semana después del ataque, Pérez Marroquín le suministró dinero y un celular a Katherine Martínez, y facilitó su huida a Caquetá. Allí integrantes de la estructura Segunda Marquetalia de las disidencias de la Farc, al parecer, la recibirían y la entrenarían en tácticas de francotirador y manejo de drones.

En el curso de la investigación se conoció que este hombre, desde 2022, sería el cabecilla de una red delincuencial dedicada al tráfico local de estupefacientes, los homicidios selectivos y la instrumentalización de menores, entre otras conductas delictivas perpetradas en Bogotá y varias zonas del país.

Simeón Pérez Marroquín, alias «el viejo», fue capturado en una acción articulada con la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), en la vereda Brisas del Guejar, en el municipio de Puerto Lleras, departamento del Meta.

Con la decisión de este miércoles, Pérez Marroquín se convierte en el noveno judicializado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.