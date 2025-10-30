Huracán Melissa deja 32 muertos a su paso por el Caribe

–Según un balance preliminar, el huracán Melissa deja al menos 32 personas muertas a su paso por el Caribe, con veintitrés fallecidos en Haití, cuatro en Jamaica, el mismo número en Panamá y uno en República Dominicana, además de un rastro de destrucción, que golpeó también con dureza este miércoles a Cuba.

Con el huracán ya debilitado, tras azotar a Jamaica con categoría 5 -la máxima en la escala Saffir Simpson- y con categoría 3 a Cuba, ahora se espera esta noche su paso por Bahamas, con «condiciones de huracán, marejada ciclónica que amenaza la vida y fuertes lluvias», o condiciones de tormenta tropical sobre las Islas Turcas y Caicos, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Hasta el momento, y a pesar de que no lo golpeó directamente, el país con más víctimas mortales por el paso de Melissa es Haití, donde se contabilizan al menos veintitrés muertes, entre ellas una veintena por la crecida de un río, mientras que otras diecisiete resultaron heridas y trece permanecen desaparecidas, al tiempo que continúan las lluvias torrenciales en varias regiones del país, que han dejado más de trece mil desplazados, según el más reciente balance oficial.

En el oeste haitiano, las crecidas del río La Digue provocaron inundaciones en Petit-Goâve, en la entrada sur de Puerto Príncipe, que causaron la muerte de al menos veinte personas, entre ellas diez niños, y donde las labores de búsqueda continúan.

Además, la semana pasada, cuando todavía era tormenta tropical, Melissa ocasionó tres muertos en este país muy vulnerable a los fenómenos naturales.

Al menos una docena de ríos de Haití registran crecidas, que han afectado carreteras y otras infraestructuras, como viviendas, escuelas o iglesias, y han obligado el desplazamiento 13.860 personas.

En Jamaica muchas familias se encuentran incomunicadas, por la falta de conexión telefónica y la gran cantidad de áreas anegadas, un día después de que el paso de Melissa provocara cuatro muertes, dejara a más de quinientas mil personas sin electricidad y miles más damnificadas.

Cuba fue el último país este miércoles en sentir la intensidad del huracán Melissa, que sembró destrucción a su paso por el oriente de la isla, con millones de personas sin flujo eléctrico e incomunicados, municipios inundados y aislados, viviendas derrumbadas, cultivos anegados y cuantiosos daños materiales.

Por el momento, la Defensa Civil no tiene constancia de víctimas mortales o desaparecidos en Cuba, aunque los rescatistas no han llegado aún a muchas áreas rurales y montañosas muy afectadas, principalmente a causa de las intensas lluvias, que han provocado el desbordamiento de múltiples ríos y presas, inundaciones súbitas y corrimientos de tierras.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, habló de «daños cuantiosos» en una «madrugada muy compleja», pero las autoridades no han difundido hasta el momento un balance preliminar de daños por Melissa, el primer huracán que toca tierra en la isla este año.

En Colombia, la Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales (MTACT) informó que, pese a que el huracán Melissa se ha debilitado descendiendo a categoría 1, y que se alejó del territorio nacional, se mantiene activo el Protocolo Nacional de Alerta por Ciclones Tropicales.

Debido a la presencia de mar de fondo, permanecen en estado de Vigilancia las islas Cayos del Norte, y los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena y San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En Sucre, La Guajira, Córdoba, Antioquia y Chocó (Golfo de Urabá), aunque el huracán Melissa ya no representa afectación directa, se recomienda permanecer atentos al monitoreo y a la información oficial, y mantener activas las acciones de preparación hasta el final de la temporada.

Recomendaciones:

? Especial atención ante la probabilidad de aumento del oleaje en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por la influencia indirecta del huracán Melissa.

? Se sugiere a los CDGRD de Magdalena, Atlántico y Bolívar realizar seguimiento ante la posibilidad de mar de fondo sobre las costas del litoral Caribe central. (Información DW y UNGRD).