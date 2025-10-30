Paro nacional de 24 horas realiza hoy Fecode

–El magisterio afiliado a Fecode realiza este jueves un paro de 24 horas con movilizaciones en las principales ciudades del país, según Comité Ejecutivo, en defensa de la ley 91 del 89, el fortalecimiento del FOMAG, y la estabilización y sostenibilidad del modelo integral de salud y el sistema de seguridad y salud.

En un comunicado, la organización sindical indica que en las capitales y en todos los municipios donde haya las condiciones, se realizarán «movilizaciones masivas y coloridas con actos culturales y todas las expresiones folclóricas que nos identifican como nación. Los sindicatos cercanos a la capital traerán sus delegaciones a Bogotá».

En la capital de la República la marcha se inicia a las 9:00 a.m. en el Parque Nacional con destino a la Plaza de Bolívar.

Fecode exige en Bogotá a la administración de Carlos Fernando Galán y su Secretaria de Educación Isabel Segovia, respetar el derecho a la protesta, pues afirma que «hoy desconocen la Constitución y el Estado Social de Derecho en su carrera por reprimir y sancionar la participación de los maestros y maestras en acciones de movilización social».

«No le ha bastado la implementación de descuentos salariales, las amenazas de sanciones disciplinarias y la estigmatización pública contra los docentes que participan en jornadas de protestas y, pese a los compromisos adquiridos mediante Acuerdo entre la SED-ADE-FECODE y con la Defensoría del Pueblo como garante, hoy, frente al PARO

NACIONAL DE 24 HORAS, no solo incumplen lo firmado sino que en una nueva forma de «cacería» y represión, impone reposición por fuera de la jornada laboral docente y la jornada escolar los sábados, adulterando al calendario académico actual, hechos que son una clara extralimitación de sus funciones legales».

En otras ciudades, los puntos de partida y recorridos son los siguientes:

Bucaramanga: Parque Santander – Fiduprevisora desde las 9 a.m.

Medellín: Parque de las Luces hasta el centro de La Alpujarra desde las 9 a.m.

Cali: Universidad del Valle hasta la plaza de San Francisco desde las 9:00 a.m.

Armenia: Plaza de Bolívar desde las 7:30 a.m.

Cúcuta y área metropolitana: Parques Simón Bolívar desde las 8:00 am

Ibagué: Casa del Maestro desde las 8:00 a.m.

Montería: Oficina del FOMAG (Calle 24 con carrera 12) y marcharán hacia el Parque Laureano Gómez desde las 8:00 am

Sobre las motivaciones del cese de actividades y las marchas, hace las siguientes precisiones:

1. Defensa de la Ley 91 de 1989.

2. Fortalecimiento del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG.

3. Por el cumplimiento del Acuerdo 003 de 2024.

4. Por una Ley Orgánica de Competencia justa, que reglamente el Acto Legislativo 03 de 2024.

5. Por la estabilización y sostenibilidad del modelo integral de salud y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo -SSST.

6. Exigir a las IPS la aplicación del manual tarifario dinámico en defensa de los recursos del Fomag.