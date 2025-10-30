Petro presentó la nueva Embajada de Colombia en Arabia Saudita

Foto: Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro presentó este jueves la nueva sede de la Embajada de Colombia en Arabia Saudita, recientemente inaugurada en Riad.

El mandatario destacó que, por primera vez, una embajada colombiana “es más digna que la casa del embajador”, al subrayar que el espacio está concebido para representar la belleza y la diversidad del país ante el mundo árabe.

A través de una serie de publicaciones en su cuenta oficial de la red social X, el jefe de Estado compartió imágenes del edificio y de sus espacios interiores, concebidos como una muestra integral de la identidad nacional. “Presentaré toda la casa, porque al mismo tiempo es Colombia bella”, escribió el mandatario.

El presidente mostró distintas áreas de la sede diplomática, entre ellas un salón para la niñez, destinado a recibir a los hijos de connacionales y visitantes, una galería cultural con una exhibición con trajes tradicionales colombianos y salas decoradas con motivos inspirados en la selva y la biodiversidad del país, bajo el concepto de ‘exhuberancia colombiana’.

La apertura de esta embajada marca un hito en la política exterior de Colombia, al fortalecer la presencia diplomática en el Golfo y abrir nuevas oportunidades de cooperación con Arabia Saudita.

La sede busca consolidar los lazos bilaterales en materia de comercio, turismo, inversión y diálogo cultural, en consonancia con la reciente visita oficial del presidente Petro a la región.

El Gobierno ha resaltado que este paso contribuye a posicionar al país en una relación estratégica con el mundo árabe, en la que confluyen el intercambio económico y la promoción de la diversidad cultural.