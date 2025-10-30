DIAN recaudó $23,6 billones por declaración de renta de 2024 que presentaron más de 6,5 millones de contribuyentes

Foto: DIAN

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), concluyó con éxito el calendario tributario correspondiente a la presentación de la declaración de renta del año gravable 2024.

De acuerdo con la entidad, entre el 12 de agosto y el 24 de octubre pasados, se recibieron 6’521.502 declaraciones de renta, de las cuales 763.036 fueron de contribuyentes que presentaron su declaración por primera vez, obteniendo un recaudo total de $ 23,6 billones.

De ese monto, $ 5,7 billones correspondieron al impuesto tras la presentación de las declaraciones, mientras que $ 17,9 billones fueron por anticipos y retenciones practicadas a los contribuyentes con antelación.

El director encargado de la Dian, Carlos Emilio Betancourt, explicó que se trató de un proceso eficiente, estable y sin contingencias por indisponibilidad del sistema.

“El buen desempeño de la plataforma de la Dian y el mejoramiento de los tiempos de respuesta son resultado del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y las pruebas de carga y estrés que aseguraron la estabilidad ante la alta demanda, además de la implementación de herramientas de monitoreo para anticipar cualquier eventualidad. Esto garantizó un servicio confiable y accesible a lo largo de todo el calendario de vencimientos, cumpliendo el compromiso que la entidad adquirió con el país”, dijo el directivo.

Igualmente, la entidad fortaleció sus mecanismos de ciberseguridad, gracias a lo cual detectó y bloqueó más de 4.178 eventos maliciosos, tales como intentos de acceso no autorizados o ataques automatizados, evitando así posibles afectaciones al sistema y protegiendo la información de los contribuyentes.

Herramientas digitales

Las herramientas digitales diseñadas para facilitar el cumplimiento tributario también mostraron excelentes resultados, informó la Dian. Este año, las visitas al micrositio de renta aumentaron en un 18,5 %, con respecto al año anterior, lo que refleja el creciente uso de los canales virtuales por parte de los contribuyentes.

Además, durante el calendario de renta, el motor de búsqueda recibió 40 millones de consultas, y el programa Ayuda Renta registró cerca de 500.000 descargas. La Dian dispuso de 7’541.910 declaraciones sugeridas, simplificando el proceso de declaración y fortaleciendo la confianza de los contribuyentes en los servicios digitales de la entidad.

Atención, facilitación y servicio al ciudadano

Además del fortalecimiento tecnológico, la Dian desplegó una robusta estrategia de atención al ciudadano.

Se destaca también la logística tecnológica, pues en este lapso la entidad dispuso más de 800 servidores públicos, entre ellos 540 en los puntos de atención y 348 en el Contact Center, acompañaron con compromiso y cercanía a los contribuyentes, y se ampliaron los horarios en 54 puntos de atención en todo el país y se consolidó una atención multicanal, que permitió orientar a más de 513 mil ciudadanos y gestionar más de 834 mil transacciones.

“Agradecemos a todos los contribuyentes por el compromiso y cumplimiento de sus obligaciones. Nuestro objetivo es seguir mejorando la experiencia de nuestros usuarios y la calidad en la atención al ciudadano que hemos puesto en marcha, para ofrecer un servicio cada vez más eficiente y cercano”, señaló el director general (e) de la entidad.

Con información de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian