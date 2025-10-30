    • Bogotá

    Tenga en cuenta la medida ‘Tipo Semáforo’ en la Vía al Llano hoy 30 de octubre

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de una tractomula desplazándose en la Vía al LlanoFoto: Coviandina

    Hoy jueves 30 de octubre de 2025, la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio tiene paso por la variante a la antigua vía tras deslizamiento en el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca. El concesionario Coviandina y autoridades de tránsito, establecieron que ahora el paso por la variante del kilómetro 18 será ‘Tipo Semáforo’. Conoce detalles y planifica recorridos.

    Medida de paso ‘Tipo Semáforo’ en la Vía al Llano o Vía Bogotá-Villavicencio

    En la medida de paso ‘Tipo Semáforo’ kilómetro 18, se prioriza el paso dependiendo el comportamiento del tráfico y el volumen que se tenga en los sentidos de circulación.

    • La actividad no cuenta con horarios predefinidos.
    • La cantidad de vehículos por sentido puede superar las 300 unidades y puede aumentar en las horas de mayor demanda.
    • El número de vehículos habilitados por sentido varía en función de la longitud de las colas y del comportamiento del tráfico dominante en el sector.

    Así está la movilidad hoy jueves 30 de octubre en Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio

    Corte 7:50 a. m.

    Estado de la vía: Paso por la variante K18+300 con movilidad tipo semáforo con paso Villavicencio/ Bogotá con fila en el K28+500 y Bogotá/ Villavicencio fila en espera en el K10+900.

    Cierre carril derecho K35+500-K41+520, tráfico bidireccional túneles nueva calzada tercio final.

    Corte 6:48 a. m.

    Variante K18+300 con movilidad tipo semáforo en sentido Bogotá/Villavicencio con fila en el k11+000 y en espera Villavicencio/Bogotá fila en el k29+500.Cierre preventivo carril derecho K35+500-K41+520, tráfico bidireccional túneles nueva calzada.

    Restricción de carril k69+350. Tiempo seco.

    Corte 5:40 a. m.

    Habilitarán paso por la variante K18+300 con movilidad tipo semáforo en sentido Bogotá/ Villavicencio. Cierre preventivo carril derecho K35+500-K41+520, tráfico bidireccional túneles nueva calzada. Restricción de carril k69+350.

    Tiempo seco. Alto flujo vehicular. Evite siniestros.

