Este puente festivo Bogotá restringió la circulación de motocicletas

Bogotá tomó medidas transitorias y preventivas para proteger la vida, garantizar la seguridad vial y preservar el orden público durante este fin de semana de Halloween, fechas en las que históricamente se han registrado incrementos de siniestros viales y alteraciones al orden público asociado a las denominadas “rodadas de Halloween” o “rodadas del terror”.

En cumplimiento del Decreto Distrital 528 del 2025 las medidas que se adoptan son:

– Restricción de circulación en la ciudad para las motocicletas con acompañante, desde las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre de 2025.

– Restricción de circulación para todas las motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. de cada día del fin de semana (del jueves 30 de octubre al lunes 3 de noviembre), en estos corredores: Autopista Norte, Autopista Sur, NQS, Avenida Boyacá, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Primero de Mayo, Avenida Las Américas, Avenida Suba, calle 26 (Avenida El Dorado), calle 80, Carrera Séptima, carrera 68, Avenida Centenario (Calle 13), Avenida Guayacanes, Avenida Esperanza, Avenida Villavicencio, Avenida Circunvalar, calle 53, calle 63, carrera 60.

Quienes incumplan esta restricción incurrirán en la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito, que corresponde a transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Esta conducta será sancionada con un comparendo por valor de 604.100 pesos y la motocicleta podrá ser inmovilizada.

Excepciones

Se exceptúan motocicletas de la Fuerza Pública, organismos de emergencia y socorro, seguridad privada debidamente identificada, servicios de aseguradoras, transporte de personas con discapacidad, mensajería y domicilios que se encuentren identificados, con logos y/o distintivos pintados o adheridos al vehículo o utilizados por quien presta el servicio con la plena identificación del conductor, así como las relacionadas con el control y mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público.

Operativos de control y prevención

Durante la vigencia de la medida se desplegará un plan integral de control y acompañamiento en toda la ciudad, con el fin de prevenir siniestros viales, garantizar la movilidad segura y mantener el orden público, de esta forma se contará con:

2.000 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.

180 unidades por noche, entre Agentes Civiles de Tránsito, Guías y uniformados de la Policías de Tránsito.

15 puestos de control distribuidos estratégicamente en las vías de la ciudad, durante cada noche.

Con estas medidas, Bogotá reafirma su compromiso con la protección de la vida, la seguridad vial y la convivencia ciudadana, para que las celebraciones de Halloween se desarrollen en paz y sin poner en riesgo la tranquilidad de la ciudadanía.

Una medida por la vida y seguridad de todos

Esta decisión se toma con la finalidad de prevenir el riesgo para la ciudadanía, pues la evidencia técnica y estadística muestra que en el fin de semana de Halloween se presentan los mayores picos de riesgo vial en el año:

– Entre 2022 y 2024, durante los fines de semana de Halloween, se registraron entre 14 y 16 víctimas fatales, cada año, y 8 de cada 10 siniestros mortales involucraron a un motociclista.

– En 2024, el 73 % de las muertes nocturnas de motociclistas ocurrió entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m.

– Los homicidios cometidos por agresores que se movilizaban en moto aumentaron 21 %, y los hurtos a personas 4 %.

Estas cifras reflejan un patrón crítico de riesgo asociado a comportamientos inseguros en la vía como el exceso de velocidad, andar sin el casco, el consumo de alcohol, y el irrespeto a las normas de tránsito. Por eso, la medida busca prevenir estos comportamientos que ponen en riesgo la vida y son causa de siniestros viales.