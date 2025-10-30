Xi advierte a Trump sobre el «círculo vicioso de represalias mutuas»

–El presidente de China, Xi Jinping, ha advertido al Gobierno de Estados Unidos en contra de la caída «en un círculo vicioso de represalias mutuas», destacando que «las dos partes deben pensar en grande y reconocer los beneficios a largo plazo de la cooperación».

Durante su reunión con Donald Trump en la ciudad surcoreana de Busan este jueves, Xi subrayó que «el diálogo es mejor que la confrontación» y debería mantenerse mediante varios canales de comunicación bilateral y a diferentes niveles, «para mejorar el entendimiento mutuo».

«Las relaciones económicas y comerciales entre China y EE.UU. han experimentado altibajos recientemente, lo que también ha proporcionado a ambas partes algunas perspectivas. La relación comercial debe seguir siendo el ancla y la fuerza motriz de las relaciones chino-estadounidenses, y no un obstáculo o un punto de fricción», resumió las palabras de Xi el Ministerio de Exteriores chino.

Abogando por continuar las conversaciones «con un espíritu de igualdad, respeto y beneficio mutuo», Xi instó a seguir trabajando para reducir la cantidad de problemas en las relaciones bilaterales con EE.UU.

«Existe un gran potencial para que los dos países colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal y el fraude en las telecomunicaciones, la lucha contra el blanqueo de dinero, la inteligencia artificial y la respuesta a las enfermedades infecciosas», puntualizó.

«China y EE.UU. pueden asumir conjuntamente nuestra responsabilidad como grandes países y trabajar juntos para lograr cosas más grandes y concretas por el bien de nuestros dos países y del mundo entero», concluyó.

Resultados de conversaciones entre China y EEUU en Kuala Lumpur

El Ministerio de Comercio de China dio a conocer hoy jueves los resultados alcanzados por las delegaciones de China y Estados Unidos durante sus recientes conversaciones económicas y comerciales celebradas en Kuala Lumpur.

Estados Unidos cancelará el 10 por ciento de los llamados «aranceles al fentanilo» y suspenderá, por un año adicional, los aranceles recíprocos del 24 por ciento impuestos a los productos chinos, incluidos los procedentes de la Región Administrativa Especial de Hong Kong y de la Región Administrativa Especial de Macao, según indicó un portavoz del ministerio.

A su vez, China realizará los ajustes correspondientes a sus contramedidas contra los aranceles estadounidenses mencionados, afirmó el portavoz, señalando que ambas partes han acordado continuar extendiendo ciertas medidas de exclusión de aranceles.

Estados Unidos suspenderá durante un año la aplicación de la nueva norma anunciada el 29 de septiembre, que expande sus restricciones a la exportación de su «lista de entidades» a cualquier entidad que sea propiedad en al menos un 50 por ciento de una o más entidades incluidas en dicha lista. China suspenderá durante un año la aplicación de las medidas de control de exportaciones pertinentes anunciadas el 9 de octubre, y estudiará y perfeccionará los planes específicos, de acuerdo con el vocero.

La parte estadounidense suspenderá durante un año la aplicación de las medidas derivadas de su investigación bajo la Sección 301 dirigidas a las industrias marítima, logística y de construcción naval de China. En respuesta, China suspenderá de manera correspondiente la aplicación de sus contramedidas contra la parte estadounidense durante un año, una vez que entre en vigor la suspensión por parte de Estados Unidos, añadió la misma fuente.

Además, ambas partes alcanzaron consensos en cuestiones como la cooperación antidrogas en materia de fentanilo, la expansión del comercio de productos agrícolas y el manejo de casos individuales que involucran a empresas pertinentes, precisó el portavoz.

Asimismo, ambos lados confirmaron los resultados de las conversaciones económicas y comerciales realizadas en Madrid. La parte estadounidense asumió compromisos positivos en áreas como la inversión, y China resolverá de manera adecuada las cuestiones relacionadas con TikTok junto con la parte estadounidense.

Las conversaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos en Kuala Lumpur han arrojado resultados positivos, lo que demuestra que, al mantener el espíritu de igualdad, respeto y beneficio mutuo, y a través del diálogo y la cooperación, ambas partes pueden encontrar soluciones a los problemas, señaló el portavoz.

Tras subrayar que estos resultados han sido arduamente logrados, el vocero sostuvo que China espera trabajar con la parte estadounidense para garantizar conjuntamente la implementación de los resultados e inyectar mayor certidumbre y estabilidad a la cooperación económica y comercial bilateral, así como a la economía mundial. (Información RT y Agencia Xinhua).