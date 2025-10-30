Trump baja al 10 % los aranceles a China tras reunión con Xi

–El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves que acordó reducir al 10% los aranceles a China relacionados con el fentanilo, tras reunirse con su par chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.

El presidente estadounidense también afirmó que la disputa entre China y Estados Unidos quedó «resuelta».

A bordo del Air Force One de regreso a Washington, Trump aseguró que Xi se ha comprometido a reforzar los controles sobre este opioide, que según Estados Unidos producen los carteles mexicanos a partir de precursores químicos obtenidos en China.

Al rebajar esa sección de los aranceles, los gravámenes totales que Estados Unidos mantiene sobre China bajan del 57 % al 47 %, apuntó Trump.

El líder republicano también mencionó un acuerdo para que China retome la compra de soja de Estados Unidos, que había sido suspendida en mayo pasado por la guerra comercial que emprendió Trump con su escala de aranceles.

Trump, quien dijo que volverá a reunirse con Xi en abril del próximo año en China, reveló además que no discutieron la cuestión de Taiwán, una isla autogobernada que Pekín considera una provincia rebelde.

Posteriormente, Trump declaró que tuvo una reunión «increíble» con su par chino, Xi Jinping, en la que prometió reducir los aranceles a cambio de que Pekín suspenda sus restricciones a las tierras raras, combata el tráfico de fentanilo y compre más productos agrícolas.

«Creo que fue una reunión increíble», dijo Trump tras el encuentro con Xi Jinping en la ciudad surcoreana de Busan.

Elogió al dirigente como «un tremendo líder de un país muy poderoso» y anunció que visitaría China en abril. «Iré a China en abril, y él vendrá aquí poco después, ya sea a Florida, Palm Beach o Washington D.C.», declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

La reunión de dos horas, celebrada en el marco de la cumbre de la APEC en Busan, Corea del Sur, fue el primer encuentro presencial entre Xi y Trump desde 2019.

Poco más tarde, China confirmó que suspenderá durante un año la aplicación de las medidas de control a la exportación de tierras raras y otros materiales estratégicos, adoptadas el pasado 9 de octubre, en el marco de los consensos alcanzados el jueves con Estados Unidos.

En respuesta a los escollos a la exportación de tierras raras, un grupo de minerales clave en diversas industrias cuya producción y procesamiento China controla a nivel mundial, Trump había amenazado en las últimas semanas con imponer un gravamen adicional del 100 % a los productos chinos a partir del 1 de noviembre.

El cara a cara de este jueves, el primero que mantienen desde que el republicano regresó al poder, tuvo lugar en la base aérea de Gimhae, en la ciudad surcoreana de Busan.

Tras el encuentro, que duró casi dos horas, el mandatario chino salió del aeropuerto con destino a la ciudad surcoreana de Gyeongju, sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), mientras que Trump partió hacia Washington a bordo del Air Force One.

Esta fue la primera vez que se veían desde el G20 de Osaka (Japón) de 2019, durante el primer mandato de Trump, y estaba previsto que ambos abordaran una amplia agenda que incluía, además de los aranceles, el futuro de TikTok en EE.UU. y la situación de Taiwán, entre otros asuntos.

Trump y Xi evitaron este jueves responder a preguntas de la prensa sobre Taiwán y la compra de soja estadounidense por parte de Pekín, al iniciar su cumbre en Corea del Sur, antes de su esperado encuentro. Más tarde el presidente estadounidense aclaró que no abordaron el tema.

China suspendió en mayo la compra de soja estadounidense, el principal producto agrícola exportado por el país norteamericano, en represalia por la guerra arancelaria impulsada por Trump, algo que molestó al republicano, que tiene un amplio apoyo electoral del mundo rural estadounidense.

Ambos líderes, previo al encuentro se saludaron de forma cordial ante las cámaras de televisión al iniciar su reunión en la Base Aérea de Gimhae, en la ciudad portuaria de Busan, pero no respondieron a las preguntas lanzadas por los reporteros.

Trump aseguró que acordó con su homólogo chino «trabajar juntos» sobre el futuro de la guerra en Ucrania.

«El tema de Ucrania se planteó de forma muy contundente. Hablamos de ello durante mucho tiempo y ambos vamos a trabajar juntos para ver si podemos conseguir algo», dijo el mandatario estadounidense a los periodistas en el avión presidencial Air Force One.

Xi «nos va a ayudar y vamos a trabajar juntos en Ucrania», expresó Trump, sin dar más detalles.

Sentados frente a frente una vez comenzó la reunión bilateral a puerta cerrada, cada líder estaba flanqueado por altos funcionarios, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y su homólogo chino, Wang Yi.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Xi de «muy duro negociador», al inicio de su esperada reunión en Corea del Sur.

Xi agradece a Trump

De su lado, Xi le dijo a Trump que era «un placer verlo» y que Estados Unidos y China «deben ser socios y amigos».

De igual forma, agradeció a Trump, su contribución al «alto el fuego en Gaza» y a la resolución del conflicto entre Tailandia y Camboya.

«Presidente, a usted le importa mucho la paz mundial. Agradezco su contribución al alto el fuego en Gaza, y entre Tailandia y Camboya», dijo Xi frente a Trump al comienzo de su reunión.

«China ha estado también ayudando a promover conversaciones de paz para resolver otras crisis», añadió Xi, quien dijo que las potencias «pueden compartir la responsabilidad y trabajar juntas para lograr más», ante las expectativas que Trump le pida durante el encuentro que presione a su socio Moscú para acabar con el conflicto en Ucrania.

Xi se refirió a la firma promovida por Trump de una declaración de paz entre Tailandia y Camboya, que se enfrentaron en julio en una zona fronteriza disputada, y que volvieron a escenificar su reconciliación junto al presidente de EE.UU. durante la participación de este el domingo en una cumbre en Kuala Lumpur.

«China también ha estado ayudando a que Tailandia y Camboya solucionen sus disputas territoriales (…) así como otros conflictos», dijo Xi.

«El mundo se enfrenta hoy a muchos problemas. China y Estados Unidos pueden trabajar juntos, asumiendo nuestra responsabilidad como grandes potencias, para lograr grandes cosas para nuestros países y el mundo», añadió el presidente chino.

Tras el encuentro, ambos mandatarios salieron juntos e intercambiaron unas últimas palabras antes de darse un apretón de manos, para luego ingresar a sus respectivos vehículos. El mandatario chino salió del aeropuerto en primer lugar. (Información DW).