Desempleo en Colombia bajó a 8,2% en septiembre; cifra de ocupados sumó 714 mil personas más

-En septiembre de 2025, la tasa de desempleo bajó a 8,2%, reportó este viernes el DANE, el cual destacó que se ubicó 0,9 puntos porcentuales por debajo del mismo periodo de 2024, cuando fue del 9,1%. La población ocupada a nivel nacional presentó un aumento de 714 mil personas, con una variación porcentual de 3,1%. No obstante quedan todavía 2,13 millones de desocupados.

La directora del DANE, Piedad Urdinola señaló que la tasa de desocupación para el noveno mes del año alcanzó su mínimo histórico desde 2001.

La rama de actividad económica que más impulso el incremento de la población ocupada fue la de las industrias manufactureras, con una contribución de 1.1 puntos porcentuales, al incorporar 244 mil persona. Les siguió la administración pública y defensa con 188.000 y alojamiento y los servicios de comida, con 168.000 empleados.

En contraste, los sectores que registraron disminución fueron actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos, con 212 mil personas menos en el número de ocupados.

Las ramas de actividad económica con el mayor número de ocupados es el comercio y reparación y vehículos con 4,03 millones de personas (16,9% del total) y el agro, la caza, la ganadería y la pesca con 3,37 millones de trabajadores (14,1%).

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desocupados bajó a 8,1% frente al mismo mes del año anterior cuando fue de 10,2%.

Las ciudades que presentaron mayores tasas de desocupación para este periodo fueron: Quibdó (24,0%) con una diferencia de 0,9 p.p. respecto al mismo periodo del 2024 (24,9%), seguido de Riohacha (14,2%), Sincelejo (11,5%) e Ibagué (11,4%), esta última con una variación estadísticamente significativa.

En contraste, las ciudades que registraron menores tasas de desocupación fueron: Medellín A.M. (6,4%), Villavicencio (6,6%) y Florencia (7,6%).

La Tasa de Desocupación de las mujeres para el total nacional fue del 9,6% (variación estadísticamente significativa), mientras que para los hombres se ubicó en 7,1%, con una brecha de género de 2,6 puntos porcentuales (p.p.).

A su vez, la Tasa Global de Participación (TGP) en septiembre de 2025 fue de 63,9%. Por su parte, la Tasa de Ocupación (TO) se ubicó en 58,7%, mientras que en septiembre de 2024 fue de 57,7%.

En cuanto a la brecha de género en la Tasa de Desocupación para el total nacional, se registró una disminución de 2,0 p.p., al pasar de 4,6 p.p. en septiembre de 2024 a 2,6 p.p. en septiembre de 2025. La Tasa de Desocupación disminuyó reflejando una variación estadísticamente significativa para las mujeres (2,2 p.p.) y en hombres se redujo en (0,1 p.p.).

En el caso de la población ocupada, todos los dominios geográficos presentaron crecimiento. A nivel nacional, la población ocupada aumentó significativamente en 714 mil personas respecto al año anterior. Este crecimiento presentó variaciones porcentuales estadísticamente significativas en los dominios geográficos de 13 ciudades y A.M. (2,7%), Otras cabeceras (5,7%) y en 10 ciudades (4,6%).

En comparación con el mes de septiembre de 2024, la población desocupada a el total nacional presentó una disminución de 204 mil personas. Este descenso se presentó principalmente en los dominios geográficos de 10 ciudades con una variación porcentual de -10,5% (variación estadísticamente significativa), 13 ciudades y áreas metropolitanas con -9,7%, en otras cabeceras con una variación porcentual de -7,8% y en centros poblados y rural disperso -6,6%.

Durante el periodo julio – septiembre 2025, la Tasa de Desocupación fue del 8,5% y la Tasa de Ocupación fue 58,7%. Respecto al mismo periodo del año anterior estas tasas presentaron variaciones estadísticamente significativas. Por su parte, la Tasa Global de Participación se ubicó en 64,1%.

La población joven registró una disminución significativa en la Tasa de Desocupación que se ubicó en 14,6% para el trimestre julio – septiembre 2025. Para el mismo periodo de referencia, las ciudades que presentaron mayores tasas de desocupación para este segmento de población fueron: Quibdó (34,5%), Riohacha (23,3%) y Sincelejo (20,9%). En contraste, las ciudades que mostraron menores tasas de desocupación fueron: Florencia (11,1%) y Medellín A.M. (11,2%) y

Villavicencio (11,8%).

Por último, la Tasa de Desocupación desestacionalizada preliminar para el total nacional en septiembre de 2025 fue del 8,8%. Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la Tasa de Desocupación desestacionalizada preliminar fue del 8,5% en septiembre de 2025 y de 8,1% para el mismo mes del año anterior.