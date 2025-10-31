Trump niega que esté considerando ataques contra Venezuela

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este viernes que no está considerando lanzar ataques contra Venezuela, en medio de la presión y la agresión de Washington contra Caracas bajo el pretexto no probado de luchar contra el narcotráfico.

«Hay informes de que usted está considerando llevar a cabo ataques dentro de Venezuela. ¿Es eso cierto?», le preguntó una periodista al mandatario a bordo del avión presidencial. «No», respondió Trump. A continuación, ella le insistió en si había «tomado una decisión al respecto». «No, no es cierto», contestó el inquilino de la Casa Blanca.

La declaración del mandatario se produjo después de que el Miami Herald reportara, citando a sus fuentes, que la Administración estadounidense habría tomado la decisión de atacar «en cualquier momento» varios objetivos militares en Venezuela, en medio de una escalada que arrancó con un inédito despliegue en agosto en el Caribe. The Wall Street Journal también reportó sobre los planes de Washington de atacar instalaciones militares en el país suramericano.

Cabe recordar que, a mediados de octubre, Trump hizo comentarios sobre la posibilidad de realizar ataques terrestres contra Venezuela y afirmó que los tiene «en la mira». «No quiero decirlo exactamente, pero definitivamente tenemos en la mira la parte terrestre ahora mismo», dijo. «Lo hemos detenido por mar, ahora lo detendremos por tierra», manifestó respecto al narcotráfico.

El WSJ indicó que EE.UU. ya ha identificado objetivos en el territorio venezolano, que incluirían puertos y aeropuertos controlados por el Ejército del país latinoamericano. Los funcionarios consultados por el diario afirmaron que el ataque, que estaría sustentado en acusaciones no probadas contra Caracas, contra esas instalaciones tendría como objetivo lograr la dimisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tal como ha ido advirtiendo el Ejecutivo venezolano desde hace meses.

Miami Herald, a su vez, indicó que el propósito de los ataques sería «decapitar» a los máximos responsables del Gobierno venezolano, a los que se señala sin sustento alguno de ser líderes de un «cártel».

La semana pasada, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Milicia y los cuerpos policiales de Venezuela comenzaron ejercicios militares en las zonas costeras del país para «continuar aceitando la maquinaria» con el propósito de hacer frente a las amenazas externas, especialmente de Estados Unidos.

Este viernes, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, aseveró que los principales beneficiados del tráfico de drogas residen en EE.UU. y en Europa, no en la región latinoamericana.

Por su parte, el canciller de Venezuela, Yván Gil, consideró que el Gobierno de EE.UU. ha dado «un paso más» en su política hostil contra Caracas con la «amenaza del uso de la fuerza». Destacó que en estos momentos Venezuela hace frente a «la acción más grave» de EE.UU., no por las consecuencias que podría tener la agresión para la revolución bolivariana, sino por los impactos «terribles para toda la región» que conllevaría una eventual escalada militar en América Latina y el Caribe. «Hoy dan un paso más en una nueva y equivocada maniobra, que no es nada más y nada menos que la amenaza del uso de la fuerza», precisó. (Información RT).