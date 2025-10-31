El Planetario de Bogotá celebra hoy el Día Internacional de la Materia Oscura

Planetario de Bogotá

Este viernes 31 de octubre de 2025, el Planetario de Bogotá se une a la celebración del Día Internacional de la Materia Oscura con la charla ‘En busca de la materia oscura’ a las 4:00 p. m. en el Auditorio. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Con motivo de esta conmemoración mundial, el Museo de Astronomía y Ciencias se une a la celebración con una charla para todo público, en la que se explorará el fascinante enigma de la materia oscura y se mostrará cómo la inteligencia artificial está ayudando a la ciencia a estudiarla. A través de imágenes espectaculares, ejemplos reales y un lenguaje accesible, el público podrá hacer un recorrido por el cosmos oculto y conocer las herramientas tecnológicas que hoy permiten iluminarlo.

?Invitado: Andrés Galarza, quien es físico, astrónomo y científico de datos