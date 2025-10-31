Consejo de Seguridad extiende un año más el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia

–El Consejo de Seguridad renovó nuevamente este sábado el mandato de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia por un año adicional. Esta decisión reafirma el compromiso de la comunidad internacional con la paz en Colombia y garantiza la continuidad de la presencia de la Misión y su capacidad para seguir acompañando a los colombianos y colombianas, y a las autoridades de Colombia, en sus esfuerzos por consolidar la paz.

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia fue establecida en 2017 por decisión del Consejo de Seguridad, en respuesta a una solicitud de las partes para apoyar la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016. Desde entonces, el mandato de la Misión ha sido objeto de revisión anual por parte del Consejo, que adopta una nueva resolución extendiendo el mandato en este momento del año.

La resolución adoptada S/RES/2798 (2025) introduce ajustes en algunos aspectos del mandato, en ejercicio de las atribuciones del Consejo de Seguridad. El mandato renovado se centrará en la verificación de tres aspectos fundamentales del Acuerdo de Paz: la reincorporación política, económica y social de los exintegrantes de las FARC-EP; las garantías de seguridad para firmantes de paz, sus familias, líderes y comunidades; y la reforma rural integral. Estos elementos son fundamentales para avanzar hacia una paz sostenible y duradera en Colombia.

A su vez, la resolución establece que dejarán de ser objeto de verificación de la Misión la justicia transicional y el Capítulo Étnico.

A través de su compromiso permanente con las autoridades nacionales, las comunidades y su presencia en el territorio, la Misión continuará verificando el cumplimiento en las áreas del Acuerdo específicas de su mandato y acompañando a las y los colombianos que trabajan de manera infatigable por la paz y la seguridad en el país.