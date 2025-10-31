Este 31 de octubre la Red CADE tendrá horario especial de atención
La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá informa a la ciudadanía que, el viernes 31 de octubre, los puntos de atención presencial de la Red CADE (CADE y SuperCADE) atenderán en jornada continua de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Esta medida busca que los servidores públicos que trabajan en estas sedes puedan compartir con sus hijos e hijas la celebración del Día de los Niños y las Niñas, fortaleciendo los lazos familiares y promoviendo espacios para el juego, la creatividad y el desarrollo emocional.
Las sedes de la Red CADE retomarán sus horarios habituales así:
- SuperCADE: sábado 1 de noviembre
- CADE: lunes 3 de noviembre
Recuerda que nuestros canales virtuales siguen disponibles para ti:
– Bogotá Te Escucha
– Línea 195
La siguiente imagen contienen información detallada sobre el horario de atención de la Red CADE el próximo viernes 31 de octubre:
Encuentra tu punto de atención más cercano:
Red SuperCADE:
• SuperCADE 20 de Julio – Carrera 5A No. 30C – 20 Sur – Localidad de San Cristóbal
• SuperCADE Américas – Avenida Carrera 86 No. 43 – 55 Sur – Localidad de Kennedy
• SuperCADE Bosa – Avenida Calle 57R Sur No. 72D – 12 – Localidad de Bosa
• SuperCADE CAD – Avenida Carrera 30 No. 25 – 90 – Localidad de Teusaquillo
• SuperCADE Calle 13 – Avenida Calle 13 No. 37 – 35 – Localidad de Puente Aranda
• SuperCADE Engativá – Transversal 113B No. 66 – 54 – Localidad de Engativá
• SuperCADE Manitas – Carrera 18L No. 70B – 50 Sur – Localidad de Ciudad Bolívar
• SuperCADE Social – Diagonal 23 No. 69A – 55, módulo 5, Local 124 – Localidad de
Fontibón
• SuperCADE Suba – Calle 145 No. 103B – 90 – Localidad de Suba
Red CADE
• CADE Gaitana – Transversal 126 No. 134 – 88 – Localidad de Suba
• CADE La Victoria – Diagonal 37 Sur No. 2 – 00 Este – Localidad de San Cristóbal
• CADE Luceros – Carrera 17F No. 69A – 32 Sur – Localidad de Ciudad Bolívar
• CADE Candelaria – Calle 60 A sur No.28-80 – Localidad de Ciudad Bolívar
• CADE Patio Bonito – Carrera 87 No. 5B – 21 – Localidad de Kennedy
• CADE Kennedy – Carrera 78K No. 36 – 55 Sur – Localidad de Kennedy
• CADE Servitá – Calle 165 No. 7 – 52 – Localidad de Usaquén
• CADE Toberín – Carrera 21 No. 169 – 62 LC 118, 129 / CC Sttugart – Localidad de Usaquén
• CADE Fontibón – Diagonal 16 No. 104 51 Oficina101 – C.C. Viva Fontibón – Localidad de Fontibón
• CADE Muzú – Carrera 51F No. 43 – 50 Sur – Puente Aranda
• CADE Santa Helenita – Carrera 84 Bis No. 71B – 53 – Engativá
• CADE Santa Lucía – Avenida Caracas No. 41B – 30 – Localidad Rafael Uribe Uribe
• CADE Tunal – Carrera 24C No. 48 – 94 Sur ST 1 LC 58, 59, 60 / CC Ciudad Tunal – Localidad de Tunjuelito
• CADE Yomasa – Calle 78 Sur No. 14 – 55 – Localidad de Usme
