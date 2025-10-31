Tips para elegir disfraces seguros para niñas y niños en Halloween 2025

Foto: Secretaría Distrital de Educación

En Bogotá celebramos Halloween cuidando la salud y seguridad de niñas y niños. Por ello, para que las y los bogotanos disfruten de una fiesta sin contratiempos, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Salud (SDS) recomienda algunas medidas de precaución para mantener la seguridad y salud.

De esta manera, la entidad recomienda tener en cuenta que este 31 de octubre es una fecha clave para celebrar en familia, cuidando de todos y todas, en especial, a niñas y niños, teniendo en cuenta las siguientes pautas para elegir un disfraz adecuado:

Asegúrate de que el disfraz que vas a comprar esté elaborado con materiales seguros para las niñas y niños.

Si vas a elegir accesorios como espadas, varitas, cuchillos o bastones, asegúrate de que estén fabricados en materiales flexibles para evitar accidentes. Así mismo evita cualquier tipo de accesorio que pueda ser cortopunzante.

Evita el uso de máscaras porque estas pueden limitar la visión de las niñas y niños.

Usa maquillaje que no sea tóxico y que se pueda retirar con agua. Cómpralo en lugares certificados y antes de aplicarlo en el rostro de los niños o niñas, haz una prueba en el antebrazo para verificar que no les cause alergias en la piel.

Los únicos lugares autorizados para vender y adaptar lentes de contacto son las ópticas que cuentan con consultorio.

Consideraciones generales

Talla: Elige un disfraz que sea de la talla adecuada; no debe ser tan largo que el niño pueda tropezar, ni tan ajustado que limite su movimiento.

Visibilidad: Prefiere disfraces de colores llamativos o añade elementos reflectantes (cintas, rayas) para que los niños sean más visibles en la oscuridad.

Materiales: Revisa las etiquetas y busca la advertencia «resistente al fuego» o «no inflamable». Esto aplica a disfraces, pelucas y otros accesorios.

Ventilación: Si se usa una máscara o casco, debe tener suficientes orificios para una ventilación adecuada y no obstruir la visión.

Accesorios y detalles

Accesorios: Evita accesorios afilados o cortopunzantes como espadas, bastones o cuchillos. Si son necesarios, elige versiones flexibles o de espuma.

Pequeñas piezas: Asegúrate de que no haya piezas pequeñas que puedan desprenderse y representar un riesgo de asfixia, especialmente en niños pequeños.

Cordones: No se permiten cordones en el cuello para niños menores de 7 años, y en el resto de los disfraces deben tener una longitud limitada para evitar estrangulamientos.

Maquillaje y lentes de contacto

Maquillaje: Utiliza productos no tóxicos y prueba el maquillaje en una pequeña área de la piel del niño con antelación para verificar que no haya reacciones alérgicas.

Lentes de contacto: Nunca uses lentes de contacto de colores o decorativos sin una receta y un examen de la vista de un profesional. Son dispositivos médicos y su uso inadecuado puede causar lesiones graves.

Halloween puede ser una festividad divertida y segura si se toman las precauciones adecuadas. Siguiendo estas recomendaciones, padres, madres y cuidadores pueden garantizar que los niños y niñas disfruten de una noche memorable sin poner en riesgo su salud.