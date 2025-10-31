Tips para elegir disfraces seguros para niñas y niños en Halloween 2025
Foto: Secretaría Distrital de Educación
En Bogotá celebramos Halloween cuidando la salud y seguridad de niñas y niños. Por ello, para que las y los bogotanos disfruten de una fiesta sin contratiempos, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Salud (SDS) recomienda algunas medidas de precaución para mantener la seguridad y salud.
De esta manera, la entidad recomienda tener en cuenta que este 31 de octubre es una fecha clave para celebrar en familia, cuidando de todos y todas, en especial, a niñas y niños, teniendo en cuenta las siguientes pautas para elegir un disfraz adecuado:
- Asegúrate de que el disfraz que vas a comprar esté elaborado con materiales seguros para las niñas y niños.
- Si vas a elegir accesorios como espadas, varitas, cuchillos o bastones, asegúrate de que estén fabricados en materiales flexibles para evitar accidentes. Así mismo evita cualquier tipo de accesorio que pueda ser cortopunzante.
- Evita el uso de máscaras porque estas pueden limitar la visión de las niñas y niños.
- Usa maquillaje que no sea tóxico y que se pueda retirar con agua. Cómpralo en lugares certificados y antes de aplicarlo en el rostro de los niños o niñas, haz una prueba en el antebrazo para verificar que no les cause alergias en la piel.
- Los únicos lugares autorizados para vender y adaptar lentes de contacto son las ópticas que cuentan con consultorio.
Consideraciones generales
- Talla: Elige un disfraz que sea de la talla adecuada; no debe ser tan largo que el niño pueda tropezar, ni tan ajustado que limite su movimiento.
- Visibilidad: Prefiere disfraces de colores llamativos o añade elementos reflectantes (cintas, rayas) para que los niños sean más visibles en la oscuridad.
- Materiales: Revisa las etiquetas y busca la advertencia «resistente al fuego» o «no inflamable». Esto aplica a disfraces, pelucas y otros accesorios.
- Ventilación: Si se usa una máscara o casco, debe tener suficientes orificios para una ventilación adecuada y no obstruir la visión.
Accesorios y detalles
- Accesorios: Evita accesorios afilados o cortopunzantes como espadas, bastones o cuchillos. Si son necesarios, elige versiones flexibles o de espuma.
- Pequeñas piezas: Asegúrate de que no haya piezas pequeñas que puedan desprenderse y representar un riesgo de asfixia, especialmente en niños pequeños.
- Cordones: No se permiten cordones en el cuello para niños menores de 7 años, y en el resto de los disfraces deben tener una longitud limitada para evitar estrangulamientos.
Maquillaje y lentes de contacto
- Maquillaje: Utiliza productos no tóxicos y prueba el maquillaje en una pequeña área de la piel del niño con antelación para verificar que no haya reacciones alérgicas.
- Lentes de contacto: Nunca uses lentes de contacto de colores o decorativos sin una receta y un examen de la vista de un profesional. Son dispositivos médicos y su uso inadecuado puede causar lesiones graves.
Halloween puede ser una festividad divertida y segura si se toman las precauciones adecuadas. Siguiendo estas recomendaciones, padres, madres y cuidadores pueden garantizar que los niños y niñas disfruten de una noche memorable sin poner en riesgo su salud.