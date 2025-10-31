    • Judicial Nacional

    Fue abatido alias «mano tigre» explosivista de disidencias de las Farc y asesino de policías en Amalfi

    Ariel Cabrera Publicado el

    –En el municipio de Barbosa, Antioquia, en marco de la operación San Martín, unidades de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, abatieron a alias ‘mano tigre’, explosivista de las disidencias Farc, junto a 2 de sus presuntos criminales.

    El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, afirmó que este sujeto, con 6 años de trayectoria criminal, era instructor en la fabricación de explosivos y participó en la instalación de artefactos explosivos usados contra torres de energía en San Roque y Yolombó (jun 2025), afectando bienes civiles.

    Añadió que este criminal, bajo el mando de alias ‘Manuel Guaricho’ y alias ‘Primo Gay’, habría instalado explosivos en vereda Los Toros (Amalfi), activados el 21 AGO 2025, donde fueron asesinados 13 policías.

    En la acción policial fue incautado 1 mini Uzi, 1 granada y 3 celulares.

    «No habrá refugio para quienes asesinan a colombianos y atacan nuestra infraestructura. Seguiremos actuando con toda la fuerza legítima del Estado para proteger la vida, la movilidad y el bienestar de las comunidades», notificó el ministro de Defensa.

