Fue abatido alias «mano tigre» explosivista de disidencias de las Farc y asesino de policías en Amalfi

–En el municipio de Barbosa, Antioquia, en marco de la operación San Martín, unidades de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, abatieron a alias ‘mano tigre’, explosivista de las disidencias Farc, junto a 2 de sus presuntos criminales.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, afirmó que este sujeto, con 6 años de trayectoria criminal, era instructor en la fabricación de explosivos y participó en la instalación de artefactos explosivos usados contra torres de energía en San Roque y Yolombó (jun 2025), afectando bienes civiles.

Añadió que este criminal, bajo el mando de alias ‘Manuel Guaricho’ y alias ‘Primo Gay’, habría instalado explosivos en vereda Los Toros (Amalfi), activados el 21 AGO 2025, donde fueron asesinados 13 policías.

En la acción policial fue incautado 1 mini Uzi, 1 granada y 3 celulares.

— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) October 31, 2025

«No habrá refugio para quienes asesinan a colombianos y atacan nuestra infraestructura. Seguiremos actuando con toda la fuerza legítima del Estado para proteger la vida, la movilidad y el bienestar de las comunidades», notificó el ministro de Defensa.