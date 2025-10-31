ONU acusa a EE.UU de violar derecho internacional con bombardeos a embarcaciones en el Caribe y pide pararlos de inmediato

–Naciones Unidas notificó este viernes a EE.UU que los ataques lanzados desde principios de septiembre a supuestas ‘narcolanchas’ en el Caribe y el Pacífico, que ya han dejado un saldo de más de 60 muertes, violan los Derechos Humanos, ya que no existe «ninguna justificación» legal para llevar a cabo esos bombardeos.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, calificó las agresiones de «inaceptables» y pidió al Gobierno estadounidense que los pare de inmediato, así como «prevenir la ejecución extrajudicial» de los tripulantes de esas embarcaciones, independientemente de las sospechas que pesen sobre ellos.

«El uso intencionado de la fuerza letal solo está permitido como último recurso y contra individuos que representan una amenaza inmediata para la vida», ha reseñado Türk en un comunicado en el que subraya que existen límites en el combate contra el narcotráfico internacional.

Türk también ha hecho un llamado a investigar de manera «rápida, independiente y transparente» todos los ataques, contemplando la posibilidad de procesar y eventualmente condenar a quienes hayan violado la ley. Así, defiende que, a pesar de contar con «información muy escasa», «ninguno de los individuos en los barcos atacados representaba una amenaza inminente».

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific. The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

EE.UU. desplegó en agosto frente a las costas de Venezuela buques de guerra, un submarino, aviones de combate y tropas, argumentando su supuesta disposición a luchar contra el narcotráfico. Desde entonces, se llevaron a cabo varios bombardeos a presuntas lanchas con drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico, que han dejado decenas de muertos.

(Infornación RT).