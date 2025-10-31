Judicializan a adolescente acusado de lanzar piedra a un vehículo y causar muerte de una mujer

–La Fiscalía General de la Nación judicializó a un adolescente de 16 años, señalado de haber causado la muerte de una mujer que recibió el impacto de una piedra cuando se movilizaba en un vehículo, en jurisdicción de San Pedro (Valle del Cauca).

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 9 de junio, en la vía que de Tuluá conduce a Buga (Valle del Cauca), cuando la víctima, quien se movilizaba como pasajera en un vehículo particular, fue impactada con una piedra, la cual, al parecer, fue lanzada desde el puente Todos Los Santos del municipio.

Los elementos materiales probatorios recopilados permitieron establecer que el adolescente infractor habría lanzado la piedra que impactó el parabrisas del automóvil donde se movilizaba la mujer, causándole múltiples heridas de gravedad que, posteriormente, le causaron la muerte al día siguiente en un centro asistencial de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca).

Personal de la Sijín, de la Policía Nacional, materializaron la aprehensión del adolescente el pasado 28 de octubre, en el barrio El Espinal, de San Pedro.

En desarrollo de las audiencias concentradas, un fiscal de la Seccional Valle del Cauca, le imputó el delito de homicidio agravado. Por su parte, el juez de control de garantías del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente le impuso una medida de internamiento preventivo en un centro especializado para adolescentes.