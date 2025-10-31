Un joven despierta de un coma por accidente de tránsito para revelar que el choque fue provocado y luego murió

–Un hombre de 22 años murió debido a las heridas que sufrió durante un accidente de tránsito en febrero. Aunque había caído en coma, el joven despertó y se recuperó al punto de poder declarar a las autoridades que su novia había provocado el terrible choque, informó Fox News.

Daniel Waterman viajaba como pasajero en un auto que conducía su novia, Leigha Mumby, quien estaba embarazada en ese entonces, por una autopista de Florida a principios del mes de febrero.

Posteriormente, sufrieron un accidente y Waterman quedó con heridas graves, que incluían fracturas en el cuello, la espalda, la clavícula, una pierna y un tobillo. También se dislocó ambas caderas. Como consecuencia, estuvo en coma por un tiempo.

En julio, Mumby fue arrestada y acusada de conducción temeraria con lesiones graves y agresión con arma mortal. Ella se declaró inocente. Sin embargo, Waterman se despertó y la acusó ante las autoridades de intentar asesinarlo. Según explicó desde el hospital, quien ahora es madre de su hija, provocó el accidente luego de que le dijera: «No me importa lo que pase. Recibirás lo que te mereces».

Tras la muerte de Waterman, la Fiscalía elevó los cargos contra Mumby a homicidio vehicular a principios de esta semana. Fue ingresada en la cárcel, pero salió en libertad tras pagar una fianza de 150.000 dólares.

«Esto no fue un accidente. Las pruebas demostraron que ella no usó los frenos; el auto estaba acelerando en el momento del impacto», indicó John Hager, abogado de la familia Waterman. (Información RT).