México captura a 16 presuntos implicados en el crimen de músicos colombianos

–Seis mexicanos y diez extranjeros de una red criminal fueron detenidos por su presunta relación con el asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera, conocidos como B King y Regio Clown, informaron este jueves las autoridades locales.

El crimen estuvo relacionado con la «distribución y comercialización de narcóticos» en eventos donde aparecieron los músicos, informó la fiscalía del estado de México, donde se encontraron los cadáveres de los músicos en septiembre pasado.

Entre los detenidos destaca un mexicano identificado como Cristopher «N» (por ley se reservan los apellidos) alias «El Comandante». Fue capturado este jueves y es señalado como uno de los principales responsables del crimen.

La Fiscalía del Estado de México informó que las muertes de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown estuvieron vinculadas con la venta de narcóticos; por el caso, detuvieron a 16 personas.

Según las investigaciones, Sánchez y Herrera debían encontrarse con este individuo el 16 de septiembre, cuando fueron vistos por última vez con vida en Ciudad de México.

Ambos colombianos viajaron a este país en septiembre pasado para presentarse en una serie de eventos. Su mánager denunció su desaparición y sus cadáveres fueron encontrados el 22 de septiembre en un municipio del estado de México, vecino de la capital.

El asesinato cobró relevancia en medios de comunicación de ambos países e incluso generó pronunciamientos del presidente colombiano, Gustavo Petro, y de su par mexicana, Claudia Sheinbaum,

Entre los detenidos hay además mujeres y hombres originarios de España, Colombia, Cuba y Venezuela, añadió el comunicado, según el cual las capturas se dieron en días y lugares distintos. (Información DW).