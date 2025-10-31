Huracán Melissa: Se eleva a más de 50 cifra de muertos en Haití y Jamaica; ya se aleja de Bermudas con vientos de 165 km/h

–Melissa, el peor huracán atlántico en casi un siglo, se aleja rápidamente este viernes de las Bermudas, con vientos máximos sostenidos cercanos a los 165 kilómetros por hora (km/h), tras su devastador paso por el Caribe, en el que dejó al menos 50 muertos en Haití y Jamaica en ruinas, donde se reportan otros 19 fallecidos. Se espera que se convierta en un ciclón extratropical más tarde hoy.

Se prevé que las inundaciones disminuyan en Bahamas, que levantó el alerta de huracán, aunque podrían persistir en Cuba, Jamaica, Haití y República Dominicana, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

La fuerza y la capacidad destructiva de este huracán se intensificó debido al cambio climático provocado por la actividad humana, según un análisis del Imperial College de Londres.

En Haití, que no fue impactado directamente por el huracán, pero que sufre fuertes lluvias, al menos 30 personas, incluidos diez niños, fallecieron y 20 se encuentran desaparecidas, según un nuevo balance publicado el jueves por las autoridades locales.

La mayoría de las muertes (23) fueron causadas por una inundación repentina en el suroeste del país.

En Cuba, el azote de Melissa el miércoles agravó una situación ya de por sí difícil debido a la grave crisis económica que afecta a la isla desde hace cinco años.

En Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande del país, la tormenta provocó el derrumbe de secciones de casas y la voladura de techos. La ciudad estaba sin electricidad y muchos cables de alta tensión yacían en el suelo.

Las autoridades cubanas informaron que unas 735.000 personas fueron evacuadas, especialmente en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo.

Melissa supera a Katrina

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que viajó a la provincia de Holguín, una de las más afectadas, declaró que el huracán había causado «daños cuantiosos», pero ninguna víctima.

El gobierno estadounidense de Donald Trump dijo que envió equipos de rescate y respuesta a Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, y ofreció ayuda a Cuba, su histórico rival ideológico.

«Estados Unidos está preparado para proporcionar asistencia humanitaria inmediata» al «valiente pueblo cubano», señaló en X el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El canciller venezolano, Yván Gil, anunció el envío de 26 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba.

El Reino Unido aseguró una ayuda de emergencia de unos 3,3 millones de dólares para la región e informó que pondrá a disposición vuelos para facilitar la salida de ciudadanos británicos de Jamaica.

«El Salvador enviará mañana 3 aviones de ayuda humanitaria a Jamaica», indicó de su lado el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en X.

Cerca de una cuarentena de personas han muerto en la región a causa de Melissa, algunos de ellos mientras protegían sus casas antes de la llegada.

La potencia de la tormenta superó la de huracanes como Katrina, que arrasó la ciudad de Nueva Orleans en 2005.

Melissa fue la tormenta más potente en tocar tierra en 90 años cuando azotó Jamaica el martes como un huracán de categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson, con vientos de unos 300 km/h, según un análisis de la AFP de datos meteorológicos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) estadounidense.

En 1935, el llamado huracán del Día del Trabajo devastó los cayos de Florida con vientos también cercanos a los 300 km/h, y una presión atmosférica de 892 milibares.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró el país «zona de desastre».

La devastación provocada por Melissa en Jamaica alcanza «niveles nunca vistos» en esa isla, declaró el miércoles un responsable de la ONU en el lugar.

Los científicos afirman que el cambio climático causado por el ser humano ha intensificado las grandes tormentas y aumentado su frecuencia. (Información DW).