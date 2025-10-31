Petro fustiga a César Gaviria y Álvaro Uribe por su encuentro de hoy y afirmar: «Vamos a cambiar a Colombia»

-El presidente Gustavo Petro salió al paso del anunciado encuentro para este viernes de los expresidentes César Gaviria Trujillo y Álvaro Uribe Vélez, cabezas visibles del Partido Liberal y Centro Democrático, respectivamente, para discutir posibles alianzas para derrotar a la izquierda petrista en las elecciones de 2026.

Concretamente, el primer mandatario cuestionó a Gaviria, quien afirmó: “Vamos a empezar a trazar los rumbos de lo que debe llegar a ser este gran movimiento por el cual vamos a cambiar a Colombia”.

«!Dios mío¡ Llevan 30 años cambiando a Colombia, y la sumieron en la peor de las violencias en la historia estadística del país», precisó el presidente Gustavo Petro en su cuenta en X.

«No hay un solo año de estos gobiernos donde la tasa de homicidio del país haya sido, al menos igual o más baja, que algún año de mi gobierno», agregó.

Lo que afirman círculos cercanos a los exmandatarios es que el propósito de su encuentro, que tendrá lugar en el Hotel Dann Carlton de Medellín, es unir a liberales disidentes, conservadores inconformes y movimientos de centro, para derrotar al Pacto Histórico, que tendrá como candidato al senador del Polo Democrático Iván Cepeda.