Brasil: Penélope, una ‘influencer’ que posaba con armas, murió en la letal operación en Río de Janeiro

–(Foto @OdnaldaW2). La influencer brasileña Penélope, apodada ‘Japinha do CV’ por su vinculación con la facción criminal Comando Vermelho, murió el martes 28 de octubre en un enfrentamiento armado durante el megaoperativo policial que se desarrolló en los complejos del Alemão y la Penha, zona norte de Río de Janeiro.

Vestida con ropa camuflada y un chaleco táctico cargado de municiones, fue alcanzada por un disparo de fusil en el rostro, según reportó Metrópoles.

Penélope era conocida como «musa del crimen», apodo que surgió a raíz de sus publicaciones en redes sociales, donde a menudo aparecía blandiendo armas de fuego. La cuenta de la joven, que llegaba a los 50.000 seguidores, fue «dada de baja» luego de su muerte.

Las investigaciones iniciales la describen como una figura de confianza del Comando Vermelho, responsable de rutas de fuga y puntos clave de venta de drogas.

Su contenido en redes sociales —posando con armas, vestimentas militares y lujos— le había ganado el apodo de ‘musa del crimen’. Tras el operativo, la brutalidad de su muerte y la difusión de imágenes del hallazgo de su cuerpo encendieron debates sobre el glamour del narcotráfico en tiempos de redes sociales.

Su apodo, ‘Japinha’ (Japonesita), hacía referencia a sus rasgos asiáticos. Según informó Terra, minutos antes de morir, Penélope envió un mensaje a una amiga: «Hola. No vamos a quedarnos aquí».

La amiga, preocupada, preguntó: «¿Ya terminó la operación?». Penélope respondió: «No. Están aquí arriba de nosotros. Las balas están volando. El helicóptero está dando vueltas». «Quédate donde estás, deja de hacer locuras. ¿Estás segura ahí?», le contestó la amiga.

Poco después, Penélope fue alcanzada por los disparos durante los enfrentamientos en el área boscosa que rodea las favelas, donde la Policía Militar había montado el llamado ‘Muro del Bope’, una estrategia para empujar a los traficantes fuera de las zonas habitadas.

El operativo en que perdió la vida se estima como la mayor ofensiva policial contra el Comando Vermelho hasta la fecha, con cifras preliminares que superan los 130 muertos y decenas de arrestos.

Aunque los funcionarios del Gobierno de Río de Janeiro declararon que la mayoría de los fallecidos eran miembros de la organización, defensores de derechos humanos denunciaron que la acción dejó una estela de violencia y abuso, y pidieron contabilidad oficial de civiles afectados. (Información RT).