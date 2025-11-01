Así rige el pico y placa para el servicio de transporte especial en noviembre de 2025

Foto: Secretaría de Movilidad

Conoce cómo funciona la medida de pico y placa para vehículos de servicio de transporte especial, que incluye automóviles, camionetas o camperos de cuatro pasajeros (sin incluir conductor) del 1 al 30 de noviembre en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Aquí encuentras el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

La medida para vehículos de servicio de transporte especial funciona de lunes a sábado, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Los domingos y festivos no aplica la restricción.

Así opera el pico y placa para el servicio de transporte especial en Bogotá durante noviembre de 2025

1 y 2 de noviembre

Sábado 1 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0

Domingo 2 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 3 al 9 de noviembre

Lunes festivo 3 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Martes 4 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0

Miércoles 5 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8

Jueves 6 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0

Viernes 7 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0

Sábado 8 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0

Domingo 9 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 10 al 16 de noviembre

Lunes 10 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0

Martes 11 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8

Miércoles 12 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0

Jueves 13 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0

Viernes 14 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0

Sábado 15 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0

Domingo 16 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 17 al 23 de noviembre

Lunes festivo 17 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Martes 18 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0

Miércoles 19 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0

Jueves 20 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0

Viernes 21 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0

Sábado 22 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8

Domingo 23 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 24 al 30 de noviembre

Lunes 24 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0

Martes 25 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0

Miércoles 26 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0

Jueves 27 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0

Viernes 28 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8

Sábado 29 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0

Domingo 30 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.