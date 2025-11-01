Calendario del pico y placa para vehículos particulares en Bogotá para noviembre

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Portal Bogotá- Angie Ruiz

Te informamos sobre la medida de pico y placa del 1 al 30 de noviembre de 2025 para vehículos particulares.

Recuerda que la medida de pico y placa rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Aquí te entregamos el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para que planees tus viajes durante noviembre.

Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Calendario del pico y placa para vehículos particulares en Bogotá durante noviembre de 2025

1 y 2 de noviembre

Sábado 1 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 2 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 3 al 9 de noviembre

Lunes festivo 3 de noviembre: aplica la medida de pico y placa regional

Martes 4 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Miércoles 5 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Jueves 6 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Viernes 7 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Sábado 8 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 9 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 10 al 16 de noviembre

Lunes 10 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Martes 11 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Miércoles 12 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Jueves 13 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Viernes 14 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Sábado 15 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 16 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 17 al 23 de noviembre

Lunes festivo 17 de noviembre: aplica la medida de pico y placa regional

Martes 18 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Miércoles 19 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Jueves 20 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Viernes 21 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Sábado 22 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 23 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 24 al 30 de noviembre

Lunes 24 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Martes 25 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Miércoles 26 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Jueves 27 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Viernes 28 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Sábado 29 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 30 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.