    • Bogotá

    Calendario del pico y placa para vehículos particulares en Bogotá para noviembre

    Diana Becerra Publicado el

    Foto de una vía de Bogotá donde resaltan varios vehículosFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Portal Bogotá- Angie Ruiz

    Te informamos sobre la medida de pico y placa del 1 al 30 de noviembre de 2025 para vehículos particulares.

    Recuerda que la medida de pico y placa rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Aquí te entregamos el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para que planees tus viajes durante noviembre.

    Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

    • En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
    • En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

    Calendario del pico y placa para vehículos particulares en Bogotá durante noviembre de 2025

    1 y 2 de noviembre

    Sábado 1 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

    Domingo 2 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 3 al 9 de noviembre

    Lunes festivo 3 de noviembre: aplica la medida de pico y placa regional

    Martes 4  de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

    Miércoles 5 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5

    Jueves 6 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

    Viernes 7 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5

    Sábado 8 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

    Domingo 9 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 10 al 16 de noviembre

    Lunes  10  de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

    Martes 11 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5

    Miércoles 12 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

    Jueves 13 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5

    Viernes 14 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

    Sábado 15 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

    Domingo 16 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 17 al 23 de noviembre

    Lunes festivo 17 de noviembre: aplica la medida de pico y placa regional

    Martes 18 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

    Miércoles 19 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5

    Jueves 20 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

    Viernes 21 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5

    Sábado 22 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

    Domingo 23 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 24 al 30 de noviembre

    Lunes 24 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

    Martes 25 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5

    Miércoles 26 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

    Jueves 27 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5

    Viernes 28 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

    Sábado 29 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

    Domingo 30 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

    Diana Becerra
