Calendario del pico y placa para vehículos particulares en Bogotá para noviembre
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Portal Bogotá- Angie Ruiz
Te informamos sobre la medida de pico y placa del 1 al 30 de noviembre de 2025 para vehículos particulares.
Recuerda que la medida de pico y placa rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Aquí te entregamos el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para que planees tus viajes durante noviembre.
Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares
- En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
- En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.
Calendario del pico y placa para vehículos particulares en Bogotá durante noviembre de 2025
1 y 2 de noviembre
Sábado 1 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
Domingo 2 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
Semana del 3 al 9 de noviembre
Lunes festivo 3 de noviembre: aplica la medida de pico y placa regional
Martes 4 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
Miércoles 5 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
Jueves 6 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
Viernes 7 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
Sábado 8 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
Domingo 9 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
Semana del 10 al 16 de noviembre
Lunes 10 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
Martes 11 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
Miércoles 12 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
Jueves 13 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
Viernes 14 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
Sábado 15 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
Domingo 16 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
Semana del 17 al 23 de noviembre
Lunes festivo 17 de noviembre: aplica la medida de pico y placa regional
Martes 18 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
Miércoles 19 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
Jueves 20 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
Viernes 21 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
Sábado 22 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
Domingo 23 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
Semana del 24 al 30 de noviembre
Lunes 24 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
Martes 25 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
Miércoles 26 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
Jueves 27 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
Viernes 28 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
Sábado 29 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
Domingo 30 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.