Cortes de luz este domingo 2 y lunes 3 de noviembre de 2025 en Bogotá, Cota, Chía y Funza

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este domingo 2 y lunes 3 de noviembre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Cota, Chía y Funza, Cundinamarca.



—

Domingo 2 de noviembre

—

Chapinero

Barrio El Chicó – De carrera 16 a carrera 20 entre calles 87 y 92 – 8:00 a. m. – 5:00 p. m.

Engativá

Barrio Los Álamos – De calle 50 a calle 52 entre carreras 92 y 94 – 8:00 a. m. – 5:00 p. m.

Engativá

Barrio Villa Luz – De carrera 76 a carrera 82 entre calles 62 y 65 – 9:00 a. m. – 5:00 p. m.

Kennedy

Barrio Las Delicias – De carrera 67 a carrera 69 entre calles 42 sur y 44 sur – 7:00 a. m. – 5:30 p. m.

Rafael Uribe Uribe

Barrio La Paz – De calle 51 sur a calle 53 sur entre carreras 2 y 4 – 8:00 a. m. – 11:00 a. m.

Usaquén

Barrio Barrancas Oriental rural – Vereda embalse San Rafael – 3:30 a. m. – 8:00 p. m.

Usme

Barrio Danubio – De calle 55 sur a calle 57 sur entre carreras 3 y 5 – 12:00 m. – 2:00 p. m.

Municipios cercanos a Bogotá

Chía

Sectores: San Gabriel, Yerbabonita, Yerbabuena y San Gabriel – De carrera 4 a carrera 6 entre calle 0 a calle 2 – 3:30 a. m. – 8:00 p. m.

Chía

Vereda Yerbabuena – 3:30 a. m. – 8:00 p. m.

Cota

Vereda Siberia – 8:00 a. m. – 5:00 p. m.

—

Lunes 3 de noviembre

—

Ciudad Bolívar

Barrio Villas El Diamante – De calle 69 sur a calle 71 sur entre carrera 18 y carrera 20 – 8 a.m. a 11 p.m.

Fontibón

Barrio Zona Industrial – De calle 19 a calle 21 entre carreras 67 y 69 – 2:00 p. m. – 6:00 p. m.

Municipio de Funza, Cundinamarca

Vereda El Hato – 8:15 a. m. – 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.