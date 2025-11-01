Así opera el pico y placa para taxis en Bogotá durante noviembre 2025

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

De lunes a sábado, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., rige el pico y placa para taxis en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, teniendo en cuenta el último número de placa ¡Conoce el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para noviembre de 2025!

Es importante señalar que la restricción para taxis no aplica los domingos ni festivos en Bogotá.

¿Cómo opera el pico y placa para taxis durante noviembre de 2025 en Bogotá?

1 y 2 de noviembre

Sábado 1 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0

Domingo 2 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 3 al 9 de noviembre

Lunes festivo 3 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Martes 4 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0

Miércoles 5 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8

Jueves 6 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0

Viernes 7 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0

Sábado 8 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0

Domingo 9 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 10 al 16 de noviembre

Lunes 10 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0

Martes 11 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8

Miércoles 12 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0

Jueves 13 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0

Viernes 14 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0

Sábado 15 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0

Domingo 16 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 17 al 23 de noviembre

Lunes festivo 17 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Martes 18 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0

Miércoles 19 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0

Jueves 20 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0

Viernes 21 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0

Sábado 22 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8

Domingo 23 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 24 al 30 de noviembre

Lunes 24 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0

Martes 25 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0

Miércoles 26 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0

Jueves 27 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0

Viernes 28 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8

Sábado 29 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0

Domingo 30 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.