Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 1 de noviembre
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Portal Bogotá.
Aquí sí pasa, te presentamos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que programes tu salida y evites contratiempos. Aquí encuentras el reporte entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este sábado primero de noviembre de 2025. ¡Toma nota!
En la madrugada se espera cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco.
En la mañana se prevé cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco.