Inicia noviembre con lo mejor de la Muestra Internacional Documental de Bogotá – MIDBO

La programación de cine es para toda la familia. La mejor parte es que la boleta de entrada tiene un precio increíblemente accesible y está tan solo a $7.000. Cinemateca de Bogotá El Tunal /Cinemateca de Bogotá Fontanar del Río son entrada libre.

Sábado 1 de noviembre de 2025

200% Lobo

Secuela de aventura animada de 100% lobo. Freddy Lupin, un valiente poodle con el corazón de un feroz lobo, tiene un solo objetivo: demostrar que el coraje no depende del pelaje. Pero cuando un deseo mal formulado lo transforma en un hombre lobo y pone en peligro el mundo mágico de las hadas, Freddy deberá unir fuerzas con aliados inesperados, enfrentarse a villanos peludos y redescubrir lo que realmente significa ser parte de una manada.

Día: sábado 1 de noviembre de 2025

Hora: 11:00 a. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá sede Centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 – 10.

Entrada con boletería

Del Caribe aflora – Nuevas voces de la Universidad del Magdalena

Memorias de una fiesta (Dir. Anyelin Rodríguez Gómez, 2023) Colombia. 25 min. Jaladora del mar (Dir. Tatiana Mahecha, 2022) Colombia. 21 min. La espera (Dir. Jenny Machado Vides, 2013) Colombia. 23 min. Gallo fino (Dir. Luis Fernando Sánchez, Tatiana Lorena Parodi, 2011) Colombia. 18 min.

Día: sábado 1 de noviembre de 2025

Hora: 1:00 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá sede Centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 – 10.

Entrada con boletería

Al oeste, en Zapata

Landi es un padre que acampa en secreto en los humedales de Zapata, donde caza cocodrilos con sus propias manos para alimentar a su familia. La radio informa sobre cientos de muertes diarias por la pandemia y fuertes tensiones sociales en Cuba.

En la costa, su esposa Mercedes busca carbón para cocinar y cuida de su hijo, quien padece de autismo severo. Los días pasan y Mercedes se impacienta: Landi ya debería haber regresado, pero no hay noticias de él. Teme que algo le haya sucedido, aunque no puede decir nada para no delatarse.

Día: sábado 1 de noviembre de 2025

Hora: 2:00 p. m. -8:00 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá sede Centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 – 10.

Entrada con boletería

Selección Nacional de Cortometrajes Programa 2

Este no es tu jardín (Dir. Carlos Velandia, Angélica Restrepo, 2025) Colombia. 13 min. Surco de hierro (Dir. Jesús Torres Cely, 2024) Colombia. 17 min. En Su Sombra Fértil (Dir. Andrés Dávila, 2025) Colombia. 11 min. Plegarias Mestizas (Dir. Lorena Almario Rojas, Luciano Ortiz, 2025) Colombia. 28 min. Ma-Quina (Dir. Sebastian Wiedemann, 2024) Colombia. 8 min.

Día: sábado 1 de noviembre de 2025

Hora: 3:00 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá sede Centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 – 10.

Entrada con boletería

El Huaro

Alberto Tiwi (55) un querido y respetado profesor de un colegio religioso de niñas, en territorio de los Awajún, un pueblo originario en la selva norte del Perú, sobrelleva un juicio que puede condenarlo a cadena perpetua, mientras Jhany (17) una de sus alumnas a punto de acabar su colegio, sueña con irse de su comunidad lejos de la violencia que tienen en su entorno familiar y que muchas veces las conduce al suicidio.

Día: sábado 1 de noviembre de 2025

Hora: 4:00 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá sede Centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 – 10.

Entrada con boletería

Underground

La «sombra» comienza a ver recuerdos fragmentados que trascienden el tiempo y el espacio. Se adentra en un subsuelo, toca lo que quedó atrás, escucha atentamente los recuerdos de personas que existieron en el tiempo y rastrea lo que una vez sucedió allí. Guiada por imágenes que encontró en un teatro, se dirige a un pueblo hundido en el fondo de un lago represado.

Día: sábado 1 de noviembre de 2025

Hora: 5:00 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá sede Centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 – 10.

Entrada con boletería

Fragmentos de otra historia

Cuarenta años después, este documental sigue la búsqueda de Helena Urán Bidegain por la verdad sobre su padre, cuya salida con vida del Palacio de Justicia fue registrada en video pero silenciada. La memoria, como las imágenes que la sostienen, es un territorio en disputa. Lo que alguna vez fue emitido ante millones de personas en Colombia, hoy revela verdades que el relato oficial negó.

Día: sábado 1 de noviembre de 2025

Hora: 5:30 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá sede Centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 – 10.

Entrada con boletería

Balomania

Una sociedad secreta de gigantes fabricantes de globos aerostáticos en Brasil lo arriesga todo para crear y pilotar sus obras maestras ilegales.

Día: sábado 1 de noviembre de 2025

Hora: 7:00 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá sede Centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 – 10.

Entrada con boletería

In the manner of smoke

La ensoñación y la observación forjan vínculos entre un vigilante de incendios en California y un paisajista en Londres. Con una preocupación por cómo la tecnología mediática (desde la pintura hasta las cámaras web de vigilancia) impacta las representaciones de los incendios forestales y la experiencia de presenciarlos con los propios ojos, la película crea una ecología de imágenes desde perspectivas distintas y, en última instancia, interconectadas.