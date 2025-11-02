Gobierno asignó $50.000 millones de Cajas de Compensación para proyectos de vivienda

Foto: MinVivienda

El Gobierno del presidente Petro asignó $50.034 millones provenientes de recursos remanentes de las Cajas de Compensación Familiar, para avanzar en la reducción del déficit habitacional, especialmente en zonas rurales. Más de $41.660 millones serán destinados a áreas rurales y $8.370 millones a proyectos urbanos.

La asignación se realizó mediante una resolución conjunta del Ministerio de Vivienda y la Superintendencia del Subsidio Familiar, que estableció un plazo de 30 días para que las cajas de compensación que no ejecutaron los recursos los transfieran a las receptoras encargadas de asignarlos en 2026.

Las Cajas de Compensación de Chocó, Putumayo, La Guajira, Amazonas, Cauca, Bolívar y Córdoba serán las principales beneficiadas. Según la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas Ardila, esta medida permitirá generar soluciones habitacionales para cerca de 1.250 hogares en todo el país.

“Es un logro importante que me pone muy contenta, en cuanto a que vamos a tener posibilidades de seguir trabajando conjuntamente en nuestras prioridades de Gobierno: la vivienda rural, el mejoramiento de vivienda rural y la vivienda urbana en territorios donde era una lástima que estos recursos estuviesen y no se pudieran utilizar», expresó la Ministra.

La superintendente del Subsidio Familiar, Sandra Viviana Cadena, destacó que la redistribución de los recursos busca garantizar una asignación justa, equitativa y eficiente, orientada a mejorar las condiciones de vivienda de los trabajadores colombianos.