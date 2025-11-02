Inician las recargas de pasajes gratis de noviembre a personas beneficiarias

Foto: Secretaría de Integración Social

Este mes, el Bogotá destina una inversión superior a los $10.400 millones, entregando pasajes a más de 780.000 personas beneficiarias, garantizando que personas mayores de 62 años, personas con discapacidad y quienes se encuentran en situación de pobreza puedan movilizarse por la ciudad sin costo.

Es importante tener en cuenta que la cantidad de pasajes gratis asignados varía según el perfil socioeconómico de las personas beneficiarias (Sisbén)*.

Distribución del beneficio en octubre

Grupo poblacional Personas beneficiarias Inversión Personas mayores 362.000 $3.240.000.000 Personas con discapacidad 162.000 $2.740.000.000 Personas en pobreza extrema y moderada (Sisbén) 255.000 $4.500.000.000 Total 780.000 $10.480.000.000

Importancia de la personalización de la tarjeta TuLlave

Para acceder al beneficio de pasajes gratis, las personas deben contar con la tarjeta TuLlave personalizada, única vía para recibir el apoyo. Esta tarjeta tiene un número que identifica a cada persona y permite determinar quiénes son beneficiarios para realizar las recargas según su perfil socioeconómico.

Es importante tener en cuenta que, quienes hagan parte de los grupos poblacionales que pueden recibir el beneficio deberán esperar a la actualización de las bases de datos para activar los pasajes, una vez compren y/o personalicen su tarjeta TuLlave.

Revise el punto de personalización más cercano: https://www.tullaveplus.gov.co/conoce-tullave/puntos-de-personalizacion

Consulte si es beneficiario

Para verificar si usted o algún miembro de su familia son beneficiarios, ingrese a: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/ingreso-minimo-garantizado#consultas

También puede obtener información en las redes sociales de la SDIS, en la línea 601 380 8330 (opción 6) o acercándose a cualquiera de las 16 subdirecciones locales. Consulte el directorio aquí https://bit.ly/3IOlmzF

¿Cómo se activa el beneficio si ya es una persona beneficiaria?

Existen dos formas sencillas para hacerlo:

1. En taquillas de TransMilenio:

Llevar la tarjeta TuLlave personalizada.

Solicitar la activación del subsidio.

2. En puntos automáticos con pantalla:

Insertar la tarjeta TuLlave personalizada.

Seleccionar la opción “Transacciones virtuales”.

Dar clic en “Solicitar Subsidio/Convenio”.

Verificar el número de pasajes asignados.

Dar clic en “Finalizar” para completar el proceso.

Usted, sus familiares o vecinos también pueden ser beneficiarios de esta estrategia que facilita la movilidad de la población más vulnerable.

Así, Bogotá avanza en la construcción de una ciudad más equitativa, donde la movilidad se reconoce como un derecho y no un privilegio. Este beneficio reduce barreras sociales y económicas, permitiendo que miles de personas en condición de pobreza y vulnerabilidad se movilicen con dignidad y accedan a más oportunidades.