Únase a la Ciclovía este domingo 2 y lunes 3 de noviembre de 2025

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita a disfrutar de las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá este domingo 2 y lunes festivo 3 de noviembre de 2025. Este es un espacio recreativo, considerado el gran parque lineal de la ciudad, para que vivas una jornada llena de deporte, diversión. ¡Agéndate y haz parte de la cita más grande con la bicicleta, la movilidad sostenible y la activación deportiva!

Recuerda que el gran parque lineal funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La tradicional jornada de Ciclovía de Bogotá es un espacio gratuito que podrán aprovechar los habitantes de la capital y turistas para ejercitarse en algunas de las vías de la ciudad.

Recuerda que en toda la Ciclovía de Bogotá de domingos y festivos podrás encontrar

Recreación gratuita para todos los habitantes.

Actividades para mejorar la salud física y mental.

Integración social con otros ciudadanos de todas las edades y condiciones socio-económicas.

La Ciclovía de Bogotá funciona por las principales vías de la ciudad, interconectadas en un circuito de 127.69 kilómetros, para el disfrute de toda la ciudadanía.

Agéndate con estas actividades de la Ciclovía de Bogotá, este domingo 2 y lunes festivo 3 de noviembre

Pista de habilidades en bicicleta en la Ciclovía de Bogotá

Retaremos tu habilidad en la bicicleta con una pista con algunos obstáculos.

El domingo 2 de noviembre estaremos en:

Carrera 9 con Calle 116

¡Ven y participa en la Ciclovía!

Campañas de Comportamiento vial en la Ciclovía de Bogotá

Recordaremos las normas de la Ciclovía para que la disfrutes de forma segura con nosotros.

El domingo 2 de noviembre estaremos en:

Carrera 15 con Calle 85

Calle 116 con Carrera 17

¡Ven y disfruta de un espacio seguro en la Ciclovía!

Puntos de «Bogotá en Forma» en la Ciclovía de Bogotá

Este domingo 2 y lunes 3 de noviembre, en el punto de Recreovía tendremos diferentes clases para todos los asistentes. ¡Te esperamos!

Estaremos ubicados en:

Carrera 7 con Calle 36 (Parque Nacional)

Calle 54 sur con Carrera 95 A

Puntos de «Bogotá en Bici» en la Ciclovía de Bogotá

Estaremos enseñando a los usuarios a montar bicicleta. ¡Te esperamos!

El domingo 2 y lunes 3 de noviembre, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:

Carrera 24 con Calle 42

Avenida Boyacá con Calle 134

Calle 54 sur con Carrera 95 A

Secretaria Distrital de Salud – Cuídate, Sé Feliz

Este domingo 2 de noviembre, contaremos con puntos ‘Cuídate, sé feliz’ de la Secretaría de Salud sobre la Ciclovía. Únete al más cercano:

Calle 26 con Carrera 69

Avenida Boyacá con Avenida Esperanza

Carrera 7 con Calle 28

Avenida Boyacá con Carrera 24

En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud, además de recibir orientaciones para mejorar tus hábitos de cuidado.