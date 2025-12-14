Secretaría de Planeación abre punto de atención en Puente Aranda para trámites del Sisbén

Foto: Secretaría de Planeación.

Con el propósito de acercar los trámites de Sisbén a la ciudadanía, la Secretaría de Planeación abrió un punto de atención en la localidad de Puente Aranda, donde anteriormente no se contaba con servicio presencial.

A partir del 15 de diciembre del 2025, la ciudadanía podrá recibir atención en el Cade de Muzú, ubicado en la Carrera 51F # 43-50, un espacio que también beneficiará a las y los habitantes de la localidad de Puente Aranda al convertirse en el punto de atención más cercano para sus trámites. El horario de atención será de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 4:30 p. m.

En este nuevo punto se brindará orientación y atención para los trámites del Sisbén:

Solicitud de encuesta Sisbén: es el proceso para ser encuestado e ingresar a la base de datos del Sisbén, cuando nunca ha sido encuestado antes o cuando necesita actualizar información por cambios importantes como cambio de domicilio, actualización datos de vivienda, entre otros. Tiene como objetivo recopilar información socioeconómica de las personas y hogares, clasificar a las personas en diferentes grupos según sus condiciones de vida e identificar quiénes son potenciales beneficiarios para los programas sociales.

Actualización de información en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales Sisbén: este trámite implica actualización en los datos de personas, retiros e inclusiones. La actualización de datos, los retiros y las inclusiones son esenciales para garantizar que el Sisbén tenga información precisa y actualizada. Este proceso es necesario cuando hay cambios en la situación de un hogar, cambios en la estructura del hogar (por ejemplo, nacimientos, fallecimientos, inclusión o retiro de personas del hogar). Así, como modificaciones en los ingresos, situación laboral o de salud.

Las personas interesadas en realizar sus trámites deben presentar: