Acceda a crédito, financiamiento y ahorro en 18 Plazas Distritales de Mercado de Bogotá y 31 puntos comerciales

Foto: IPES.

Los comerciantes y vianderos de las Plazas Distritales de Mercado de Bogotá, vendedores y vendedoras informales y emprendedores pueden acceder a créditos y financiamiento es más fácil y seguro. En 18 Plazas de Mercado y 31 puntos comerciales del IPES tienen ahora acceso a crédito, alternativas de financiación y de ahorro seguro. ¡Conoce aquí los detalles!

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto para la Economía Social (IPES), y Bancamía, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, firmaron un convenio marco con el objetivo de facilitar el acceso de los microempresarios, comerciantes y vendedores vinculados al IPES a un completo portafolio de productos y servicios financieros y no financieros, lo que contribuye así al fortalecimiento de sus negocios, a la inclusión financiera y al crecimiento económico.

Este acuerdo, que busca apoyar la financiación, el ahorro y la protección a través de la oferta de productos y servicios de Bancamía, así como acompañar la formalización empresarial en el marco de las actividades misionales del Instituto para la Economía Social (IPES), está dirigido a los microempresarios que ejercen sus actividades en las plazas distritales de mercado, puntos comerciales y en otros espacios administrados por el IPES en diferentes zonas de Bogotá.

Gracias a esta alianza, los microempresarios beneficiados podrán acceder a créditos de Bancamía con tasas preferenciales frente a tasa de segmento para acceder a capital de trabajo dirigido a impulsar sus negocios.

Así mismo, los emprendedores destinatarios de esta alianza también tendrán a su disposición otros productos y servicios de la oferta de valor financiera y no financiera de Bancamía como cuentas de ahorro, CDT (con apertura desde $ 50.000), seguros comercializados en su red por aseguradoras aliadas para proteger sus unidades productivas, medios de pago para facilitar sus transacciones (como código QR y las llaves del ecosistema de pagos inmediatos Bre-B una vez entre en operación), así como acceso a programas de educación financiera que podrán brindar herramientas a los microempresarios para fortalecer sus habilidades en el manejo de sus finanzas, gestión administrativa y conocimientos digitales que acompañen mejor la toma de decisiones frente al objetivo de potenciar sus negocios.

El convenio, que tendrá una vigencia inicial de 12 meses y que tiene potencial para beneficiar a los comerciantes de 18 plazas de mercado distritales, de 31 puntos comerciales y otros espacios de Instituto para la Economía Social (IPES) en la capital, contempla la promoción conjunta de los beneficios y la presencia activa de Bancamía en las rutas de acompañamiento del IPES, lo que permitirá acercar los servicios financieros directamente a los espacios donde se desarrollan las actividades económicas.

“Este convenio es un paso decisivo para la inclusión financiera de nuestros microempresarios. Queremos que quienes trabajan en las plazas distritales de mercado y espacios del IPES tengan acceso a herramientas que fortalezcan sus negocios, mejoren su calidad de vida y les permitan crecer de manera formal y sostenible”, afirmó Wilfredo Grajales Rosas, director del Instituto para la Economía Social (IPES), sobre la importancia del acuerdo.

Por su parte, Viviana Araque Mendoza, presidenta ejecutiva de Bancamía, destacó el alcance de esta alianza al señalar que “en Bancamía estamos comprometidos con el desarrollo productivo de los microempresarios de Bogotá y este convenio es la materialización de esa promesa de valor de acceso a financiación, ahorro y educación financiera para que sus negocios crezcan de manera más acelerada y responsable, lo que representa un modelo de oportunidades reales para que quienes trabajan en plazas de mercado y hacen parte del gran comercio de la capital, avancen hacia su fortalecimiento empresarial real”.

A futuro, esta alianza proyecta un trabajo sostenido para que la economía social siga crezca en Bogotá, impulsando el acceso en condiciones preferenciales a productos de crédito de Bancamía, como herramienta clave para que los microempresarios consoliden sus negocios, generen empleo y se fortalezcan como actores fundamentales del desarrollo económico y social de la ciudad.