Indicadores Económicos

-Dólar TRM $ 3,860.12 (vigente 04 de noviembre)
-Euro $ 4,467.90
-Bitcoin US$ 107.278,60

Tasa de Interés
-DTF: 8,63%
-UVR: $ 395,65
-Tasa de Usura 24,36%

-Café (UsCent – Libra) US$ 4,01
-Petróleo Brent US$ 60,79