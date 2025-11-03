    • Bogotá

    Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este lunes 3 de noviembre

    Diana Becerra Publicado el

    Cuál es el pronóstico del clima en Bogotá lunes 3 de noviembre 2025Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

    Aquí sí pasa, te presentamos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que programes tu salida y evites contratiempos. Aquí encuentras el reporte entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este lunes 3 de noviembre de 2025. ¡Toma nota!

    En la madrugada se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Temperatura mínima esperada
    aproximadamente de 10 °C.

    Para la mañana se espera cielo parcialmente nublado con tiempo seco predominante. No se descartan lluvias ligeras en el centro-oriente de la capital.

    Diana Becerra
