Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este lunes 3 de noviembre

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Aquí sí pasa, te presentamos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que programes tu salida y evites contratiempos. Aquí encuentras el reporte entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este lunes 3 de noviembre de 2025. ¡Toma nota!

En la madrugada se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Temperatura mínima esperada

aproximadamente de 10 °C.

Para la mañana se espera cielo parcialmente nublado con tiempo seco predominante. No se descartan lluvias ligeras en el centro-oriente de la capital.