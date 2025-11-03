Estos barrios de Bogotá tendrán cortes de luz este lunes 3 de noviembre

Foto: Enel Colombia

Este lunes 3 de noviembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz el lunes 3 de noviembre de 2025

Localidad de Chapinero

Desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 92 a calle 95 entre carrera 12 a carrera 20 – Barrio Chicó Norte.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. De la calle 69 Sur a calle 71 Sur entre carrera 18 a carrera 20 – Barrio Villas El Diamante.

Localidad de Fontibón

Desde las 2:00 p. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 19 a calle 21 entre carrera 67 a carrera 69 – Barrio Zona Industrial.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: