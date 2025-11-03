Petro alerta sobre las consecuencias que tendría desatar una guerra en Venezuela: «Nos llevaría a la desestabilización de América»

–En el diálogo para la cadena de televisión Al Jazzeera, que se desarrolló en el marco de la gira que el mandatario cumple por los países árabes y que culmina en Catar, el presidente Gustavo Petro alertó sobre las consecuencias que tendría “una guerra en Venezuela» para la América Latina y directamente para Colombia. «Cualquier agresión militar en Venezuela golpearía automáticamente a millones de colombianos en ese país y lo mismo ocurriría en Colombia», precisó.

Advirtió que una eventual agresión a Venezuela traería a Rusia» y «volvería un conflicto geopolítico y a mí no me interesa realmente que por los intereses de Colombia eso se vuelva realidad”.?

“Desatar la violencia aquí en Colombia, en Venezuela, desataría unas fuerzas que nos llevarían a generaciones de violencia en nuestra región y a una desestabilización de toda la América», recalcó

Para evitar lo que llamó “la reproducción de un conflicto mundial», consideró que la situación de Venezuela “es un problema político interno, de lucha por el poder, que deben resolver los venezolanos, y deben resolverlo pacíficamente. Nosotros en Sudamérica podemos ayudar, mediar, pero antes que nada el problema de Venezuela deben resolverlo los venezolanos».

En entrevista con Al Jazeera Mubasher, el Presidente @PetroGustavo compartió que los ataques con misiles a navíos han asesinado cerca de 70 personas y señaló que la falta de unidad en Latinoamérica le ha dado poder a la tiranía. “Cuando se utiliza un misil contra una lancha y… pic.twitter.com/gLF2wbroRt — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) November 3, 2025

Por lo cual, dijo que lo que se debe hacer es aportar “cómo se puede construir de verdad una América grande, pero no pensada como la piensa Trump entre las fronteras de Estados Unidos, sino pensada desde Alaska y la Patagonia» y en ese propósito –agregó– “nos gustaría mucho que los pueblos árabes nos ayudaran en ese esfuerzo».

Advirtió que, tal como lo ha indicado en diferentes escenarios, en caso de una invasión a Venezuela, no prestaría el territorio colombiano para ello lo que “desencadenó la furia, no esperaban una respuesta de un presidente colombiano así».

Esa posición política lo que busca, enfatizó el presidente Petro, “es lo que la humanidad esperaba, voces en medio de una especie de oscuridad, de confusión, de un mundo que no marcha bien, que genera miedos en unos sectores, sobre todo con algún tipo de ingresos económicos, y genera falta de esperanza en las personas más excluidas».

Me entrevisto con el emir de Qatar: Tamim bin Hamad Al Thani. Hablamos de mediación con el EGC, y el ELN para lograr paz en el Caribe. Y le propongo mediar para desescalar el conflicto con Trump. Somos el gobierno más exitoso en la incautación de cocaína del mundo pic.twitter.com/Q9E0rd7mRi — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 3, 2025

En declaraciones dadas a medios al término de la inauguración de la embajada de Colombia en Doha (Qatar), en referencia al conflicto palestino-israelí el mandatario consideró que “hay que intentar resolver la crisis de rehenes, y abrir un paréntesis que permita plantear un proceso de paz».

En este contexto, agregó que “lo que hasta ahora ha habido ha sido un acuerdo en torno a los rehenes, relativamente cumplido, con obstáculos», pero, “hay que plantear (…) un acuerdo de paz que implica el reconocimiento de los dos Estados. Por eso invité al presidente Trump a reconocer el Estado Palestino».

Según el primer mandatario, “el reconocimiento de los dos Estados (permitiría que) Estados Unidos no vete en el Consejo de Seguridad cualquier iniciativa, sino que la proponga».

En respuesta a la pregunta de un periodista, en tono a cómo va a ser la mediación de la embajada de Colombia en Catar respecto a ese eventual acuerdo de paz, afirmó que “mientras el pueblo elige lo que desea, se requiere un gobierno de reconstrucción, que debe tener dos rieles: reedificar las casas, los edificios, y otro que es el más importante, (reconstruir) el tejido social, roto por todas partes con las bombas, a través de la ayuda mutua».