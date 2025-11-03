Mindefensa ofrece recompensa de hasta $200 millones por información que permita anticipar y evitar ataques terroristas en el Cauca

–El ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez, rechazó «el cobarde atentado terrorista perpetrado por las disidencias del narco-criminal alias ‘Mordisco’», en el municipio de Suárez, Cauca, mediante un vehículo cargado con explosivos, lanzamiento de cilindros y ráfagas de fusil que dejaron dos civiles muertos y un policía herido.

El jefe de la cartera de Defensa ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita anticipar y evitar ataques similares.

«Este hecho demuestra el desespero cobarde de la estructura criminal ante la pérdida de control territorial y el debilitamiento de sus finanzas ilegales derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, esto como resultado de la presión sostenida de nuestras Fuerzas Militares y de Policía», precisó el ministro Sánchez.

Además envió un mensaje de solidaridad con las familias de las víctimas de este atroz atentado. «Lamentamos la pérdida de vidas inocentes y el dolor que hoy las acompaña. No están solas: el Estado actuará con toda su capacidad para garantizar verdad, justicia y protección», precisó.

El ministro anunció que en reunión con la cúpula militar y policial, se determinaron medidas para fortalecer las operaciones que la fuerza pública está adelantando en el suroccidente, en Valle, Cauca y Nariño, donde, destacó, han sido neutralizados 724 integrantes de los grupos armados organizados (23% más que en el 2024).

Respecto al Cauca, destacó la neutralización de 4 de los cabecillas más peligrosos y el sometimiento de dos más que tenían azolado a este departamento y zonas aledañas. Está pendiente alias Marlon, por cuya captura se ofrece una recompensa de hasta 4 mil 500 millones de pesos

No descansaremos hasta identificar, capturar o neutralizar a los responsables, puntualizó.