Presidente cierra en Qatar exitosa gira oficial al Medio Oriente

Foto: Presidencia de la República

Con la visita a Doha, Qatar, donde se reunirá el próximo lunes 3 de noviembre con el Emir, Jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y su señora madre, Moza bint Nasser al-Missned, presidenta de la Fundación Qatar, el presidente Gustavo Petro cerrará su importante gira por el Medio Oriente, en la que impulsó valiosos acuerdos comerciales y energéticos, y ratificó el compromiso del país con la solución de la crisis humanitaria en Gaza.

Además de la cita con el Emir y la presidenta de la Fundación Qatar, se tiene prevista una reunión de trabajo con el ministro encargado del tema de las mediaciones, para consolidar el proceso de negociación que adelanta Colombia con el Ejército Gaitanista de Colombia, antes llamado Clan del Golfo, en el marco de la iniciativa de paz con diversas organizaciones armadas ilegales.?

?Del mismo modo, habrá una importante reunión con empresarios Qataríes interesados en invertir en Colombia.

La jornada incluye una entrevista al más importante programa de la cadena Al Jazeera, llamada “La entrevista», que se transmitirá en diferido el próximo domingo.

La jornada culminará con la inauguración de la Embajada de Colombia en Qatar, que se suma a las ya inauguradas en Egipto y otras partes del mundo, dentro de la estrategia de ampliación de la representación diplomática nacional.

El presidente regresará al país el martes 4 de noviembre. El 9 de noviembre inaugurará la Cumbre Celac-Europa, que reunirá en Santa Marta a mandatarios de América Latina y Europa.