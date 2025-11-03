Francia y Bogotá refuerzan su alianza por una ciudad más sostenible y resiliente

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, la Embajada de Francia en Colombia y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) que consolida una relación de cooperación entre Francia y la capital colombiana. Este acuerdo marca una nueva etapa en un vínculo construido sobre la confianza, la continuidad institucional y el compromiso compartido de promover un desarrollo urbano sostenible, inclusivo y solidario.

A lo largo de más de una década, la cooperación franco-bogotana ha permitido avanzar en proyectos emblemáticos en movilidad sostenible, igualdad de género, restauración ecológica y fortalecimiento institucional. Con este nuevo instrumento, las partes buscan profundizar el diálogo estratégico y ampliar las oportunidades de cooperación técnica y financiera, orientadas a reforzar la resiliencia de Bogotá frente al cambio climático y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Durante la firma de este memorando, el alcalde, Carlos Fernando Galán subrayó que “Francia ha sido un aliado constante de Bogotá en su camino hacia una ciudad más incluyente y sostenible. Esta cooperación ha dado resultados concretos que mejoran la vida de las personas y fortalecen nuestra capacidad de innovar. Con este nuevo acuerdo reafirmamos una convicción compartida: construir juntos un futuro más justo y verde”.

Por su parte, el embajador de Francia, Sylvain Itté, destacó que este instrumento de cooperación “Reafirma una relación madura y basada en la confianza mutua que refleja la visión compartida de construir ciudades que crecen respetando el planeta y sin dejar a nadie de lado”.

El Memorando contempla la creación de un comité de seguimiento anual de alto nivel para evaluar avances y definir nuevas áreas de trabajo conjunto. Este nuevo hito se suma al reciente viaje de estudios realizado por una delegación de Bogotá a Francia, centrado en la gestión del riesgo y la seguridad civil, que abrió perspectivas de cooperación entre el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y el Cuerpo de Bomberos con instituciones y empresas francesas.

A su turno, Hélène Julien, directora adjunta AFD Colombia, comentó que este memorando refleja el compromiso para avanzar en la construcción de nuevos desafíos en pro de la ciudad.

“Nuestra relación con Bogotá lleva más de una década, pero iniciamos un nuevo capítulo con temas esenciales para hoy y mañana: restauración ecológica, fortalecimiento de sistemas de alerta y de respuesta y seguimos con nuestro enfoque de siempre: el género”, sostuvo la Directora.

Con esta firma, Francia y Bogotá reafirman su alianza estratégica de largo plazo, basada en la cooperación, la innovación y la solidaridad, en beneficio de una capital más verde e inclusiva.