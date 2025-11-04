Colombia impide ingreso de agresores sexuales y refuerza protección infantil

–—Entre enero y septiembre de este año, Migración Colombia impidió el ingreso al país de un total de 2.674 ciudadanos extranjeros señalados de ser agresores sexuales. Otros 227 fueron expulsados en el mismo periodo por incumplir la normativa migratoria vigente.

Como resultado de la cooperación internacional en lo corrido del año han sido inadmitidos 46 ciudadanos extranjeros, la mayoría estadounidenses, así como, dos nigerianos, un británico, un dominicano, un venezolano, un salvadoreño, un mexicano y un canadiense que registraban notificación activa en Angel Watch, herramienta que permite identificar y monitorear a personas con antecedentes de delitos sexuales contra Niños, Niñas y Adolescentes.

“Migración Colombia reitera su compromiso con la seguridad del país y la protección de la niñez. Las inadmisiones de estos 46 ofensores sexuales son resultado de una cooperación internacional efectiva y de una labor rigurosa de nuestros oficiales», afirmó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

En el marco de estas acciones, en las últimas horas, fueron inadmitidos en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro (Antioquia) cinco ciudadanos de nacionalidad estadounidense, luego de que las diferentes verificaciones efectuadas por oficiales de Migración Colombia determinaran que su ingreso o permanencia en el territorio nacional representaba un alto riesgo para la seguridad y la convivencia ciudadana, por posible condición de agresores sexuales. Los ciudadanos cumplieron la medida de inadmisión el mismo día.

Con estos operativos de control el Gobierno del Cambio avanza en la construcción de un entorno seguro y protector para todos los niños, niñas y adolescentes del país.

Causas de inadmisión

Migración Colombia indicó que durante el 2025 las principales causas de inadmisión incluyen la falta de documentación exigida para el ingreso al territorio colombiano 786 casos, no presentar visa cuando es requerida 498, proporcionar información falsa a las autoridades 376, razones de soberanía o riesgo para la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana 322 y carecer de tiquete de salida 164. ?

Las nacionalidades con mayor número de inadmisiones en 2025 son: Venezuela con 616 casos, República Dominicana con 266 y Estados Unidos con 346. Completan la lista México, 127; Haití, 43; Cuba, 154; Ecuador, 111; India, 47; China, 119; Perú, 87, y otros países que suman 788 casos.

También se registraron casos por agredir, amenazar o irrespetar a funcionarios, autoridades, personal de salud, aerolíneas 82, uso de documentación falsa 36 y contar con información de organismos de seguridad o de inteligencia 76. El informe incluye otras causas que suman 334.

En materia de expulsiones, los ciudadanos venezolanos lideran la lista con 125 casos, seguidos por República Dominicana 41, Ecuador 12, Bolivia 7, Estados Unidos 7, Irán 4, México 4, España 3 y otros 24 casos de diversas nacionalidades.

Las medidas se aplicaron en los principales puestos de control migratorio del país, entre ellos, los aeropuertos El Dorado de Bogotá, José María Córdova de Rionegro, Rafael Núñez de Cartagena y Alfonso Bonilla Aragón de Cali.

De igual forma, se ejecutaron en los puestos de control migratorio terrestres de Rumichaca en Ipiales, La Unidad (puente Atanasio Girardot) en Cúcuta, Simón Bolívar en Norte de Santander, Puente Páez en Arauca y Paraguachón en La Guajira, entre otros.

La entidad hace un llamado a los viajeros extranjeros a informarse previamente sobre los requisitos de ingreso al país y a cumplir con la documentación exigida, con el fin de evitar contratiempos en los puestos de control migratorio.