–El gobierno de Estados Unidos está evaluando una operación militar encubierta en territorio mexicano contra líderes y laboratorios de cárteles de la droga, según reveló la cadena NBC News. Esta iniciativa representa una expansión de la operación antidrogas que actualmente Estados Unidos mantiene en las zonas del Caribe y el Pacífico.

El plan, que aún no ha sido autorizado, incluiría el despliegue de tropas y agentes de inteligencia, así como el uso de drones armados para atacar instalaciones criminales, y sería parte de una expansión de la operación antidrogas de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, con el objetivo de atacar directamente a organizaciones criminales que representan una amenaza para los ciudadanos estadounidenses, sin buscar socavar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La táctica principal descrita por las fuentes consiste en el uso de drones para desmantelar laboratorios de droga y atacar directamente a capos o miembros clave de los cárteles. Estos equipos avanzados a menudo requieren la presencia de operadores en tierra para asegurar su uso efectivo y seguro.

Las tropas que participarían en la misión pertenecen al Comando Conjunto de Operaciones Especiales y a la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Si el operativo se aprueba, se desarrollará bajo el estatus del Título 50, que permite operaciones encubiertas autorizadas por la comunidad de inteligencia.

La gestión de esta misión se llevaría a cabo con el máximo secretismo, similar a la discreción aplicada en ataques recientes a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. En el pasado, la administración de Donald Trump llegó a designar a los cárteles como organizaciones terroristas.

El entrenamiento de las tropas estadounidenses ya habría comenzado, aunque el inicio formal de la misión aún no es inminente, ya que altos mandos militares y la Casa Blanca continúan discutiendo su alcance y autorización final.

Aunque el presidente Trump ha expresado su disposición a «golpear a los cárteles donde operan», hasta ahora el gobierno no ha autorizado intervenciones militares directas en México, y en septiembre pasado se frenaron propuestas de la DEA para realizar ataques militares en el país.

El plan se encuentra en una fase de planificación avanzada, pero aún no ha sido confirmado oficialmente, y se mantiene bajo estricta confidencialidad.

Funcionarios detallaron que, a diferencia de otras operaciones que se podrían expandir hacia Venezuela, esta misión en México no busca socavar al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Washington está comprometido a utilizar un “enfoque integral de Gobierno” para abordar las amenazas que los cárteles representan para los ciudadanos estadounidenses.

Aunque Donald Trump ha insinuado públicamente su disposición a atacar a los cárteles, su Gobierno se ha abstenido de ejecutar tales acciones militares hasta la fecha. Por su parte, la Claudia Sheinbaum declaró enfáticamente que “no habrá otra guerra contra el narco” después del reciente asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de la ciudad michoacana de Uruapan, quien fue baleado el pasado sábado cuando participaba de un acto cultural. El crimen ha sido asociado con sus reiteradas denuncias de los presuntos vínculos que tendrían otras autoridades de la entidad con cárteles del narcotráfico.

A propósito de la situación de violencia, trece integrantes de un grupo armado murieron en las últimas horas en un enfrentamiento con las fuerzas operativas del Gabinete de Seguridad en la localidad de Guasave, en el estado mexicano de Sinaloa, informó el secretario de Seguridad del país, Omar García Harfuch.

Según detalló el funcionario, los efectivos se encontraban patrullando, cuando fueron atacados por «un grupo armado oculto bajo un puente». El operativo se tradujo, asimismo, en la detención de cuatro personas, la liberación de otras nueve que se encontraban retenidas contra su voluntad y el aseguramiento de siete vehículos, armas largas y equipo táctico. García Harfuch afirmó que el caso ya está a disposición de la Fiscalía General. (Información RT).