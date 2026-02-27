Revelan detalles de la fallida infiltración de lancha de EE.UU. en aguas cubanas

–El jefe del Estado Mayor de la Dirección de Tropas Guardafronteras de Cuba, el coronel Ybey Carballo Pérez, ofreció este viernes nuevos detalles sobre la investigación de la infiltración armada de una lancha rápida estadounidense dentro de aguas cubanas.

En el programa televisivo Razones de Cuba, Carballo afirmó que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, dos embarcaciones partieron de las proximidades de Cayo Maratón, en el estado de Florida, con destino a la isla. Los reportes revelan que una de las lanchas habría sufrido una afectación en su motor.

Asimismo, aseguró que se dio con la identidad de los presuntos autores del hecho, entre los que se encuentra Maritza Lugo Fernández, cabecilla principal del movimiento 30 de Noviembre, y quien habría brindado recursos para acciones ilegales en la isla.

Carballo Pérez precisó que las Tropas Guardafronteras actuaron de manera «moderada, defensiva, racional y proporcional» e interceptaron la embarcación en un punto preciso: una milla náutica al norte de los cayos de Villa Clara, en plenas aguas territoriales cubanas.

El jefe del Estado Mayor de la Dirección de Tropas Guardafronteras señaló que la respuesta cubana ante el hecho se ajustó estrictamente a las normas que se aplican «frente a un objetivo infractor: primero se identifica, luego se persigue, se acompaña y se persuade».

En este sentido, señaló que el uso del armamento constituye el último recurso. «Solo se responde con armas de fuego cuando somos agredidos. Es un modelo de actuación racional y defensivo, que prioriza evitar el uso de las armas salvo en situaciones de agresión directa», explicó.

Carballo Pérez afirmó que el incidente ocurrió el día 25 de febrero, en el municipio de Corralillo, en un área de la cayería exterior conocida como Los Cayos de Falcones, específicamente en el canalizo Los Pinos.

«Estamos hablando de unas 10 millas de la faja costera, pero apenas a una milla náutica de la faja exterior. Las aguas territoriales cubanas comprenden 12 millas náuticas. La embarcación violó el espacio de aguas jurisdiccionales cubanas», puntualizó.

Una lancha de origen estadounidense, con unas 1,8 toneladas de peso y diez ocupantes, fue detectada por los medios de las Tropas Guardafronteras y la interceptora cubana 25 se acercó para identificarla.

«Se trataba de una embarcación sospechosa», dijo Caballo Pérez. A 185 metros, la lancha abrió fuego e hirió al capitán Yosmany Hernández Hernández, con impactos en el abdomen y el antebrazo. La tripulación cubana. integrada por cinco combatientes, respondió, abatiendo a tres de los ocupantes y dejando siete heridos, que luego fueron evacuados a hospitales.

Tras la neutralización de la embarcación, los heridos fueron evacuados y trasladados a centros hospitalarios. El armamento empleado por la parte cubana consistió en tres fusiles AKM y una ametralladora ligera RPK.



Por su parte, el coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano especializado en delitos contra la Seguridad del Estado, comunicó que, ante hechos de esta naturaleza, se conforma un equipo multidisciplinario para conducir la investigación.

Según él, hasta el momento se determinó que no fue una, sino dos las embarcaciones que salieron de Cayo Marathon, en Florida. «Una presentó dificultades técnicas en el trayecto y los ocupantes se trasladaron a la otra, razón, por la cual arribaron, finalmente, en una sola lancha», dijo.

El peritaje técnico evidenció 13 impactos de bala en la embarcación cubana, localizados en estribor, en el casco y en las barandas.

«Se trata de una unidad de nueve metros de eslora. Solo se empleó armamento reglamentario. No hubo lanzacohetes ni otro tipo de armas como se ha especulado», recalcó.

Mientras, la lancha estadounidense, equipada con motor fuera de borda y que contaba con GPS y equipos de radionavegación, recibió 21 impactos de bala.

El tiroteo ocurrió a unos 20 metros, lo que evidencia la cercanía y la intensidad del enfrentamiento.

En la embarcación fueron confiscados fusiles de varios calibres, entre ellos del tipo DB AR?15, una escopeta Winchester, 11 pistolas y módulos individuales con armas, cuchillos, uniformes, pasamontañas y equipos de comunicación, además de un dron y 12.846 municiones. Se encontraron emblemas identificativos, como el del grupo contrarrevolucionario Movimiento 30 de Noviembre, y distintivos de «autodefensa del pueblo». Entre los implicados figura Amijail Sánchez González, señalado como organizador, incluido en la lista nacional de personas vinculadas a actividades terroristas.

Víctor Álvarez Valle reiteró que el objetivo de la banda era infiltrarse en el país, promover desorden público, ejecutar actos violentos y atacar unidades militares. «El armamento incautado es armamento de combate. No se trata de una falacia», subrayó.

Según el fiscal jefe de dirección de la Fiscalía General de la República, Edward Robert Campbell, los detenidos, algunos ya listados por terrorismo, enfrentan cargos por agresión armada, entrada ilegal y delitos terroristas, con penas que van de 10–15 años hasta 30 años o la pena de muerte en los casos más graves.

El coronel Dr. Juan Antonio Ramírez, jefe de Servicios Médicos del Ministerio del Interior, informó que el capitán Yosmany Hernández Hernández evoluciona favorablemente y se encuentra fuera de peligro.

No es «un acto aislado»

El viceministro de Asuntos Exteriores de la isla, Carlos Fernández de Cossío, dijo que lo ocurrido no puede calificarse como «un acto aislado», en tanto se inscribe en la política de agresiones multiformes que emprendió la Casa Blanca contra La Habana desde hace más de seis décadas. Asimismo, llamó a recordar que «Cuba ha sido víctima de agresiones y de incontables actos terroristas desde hace más de 60 años, en su mayoría organizados, financiados y ejecutados desde territorio de los EE.UU.», con un repunte significativo en los últimos años, sin que la contraparte estadounidense haya emprendido acciones concretas destinadas a investigar las denuncias de las autoridades cubanas.

Por su lado, altas autoridades estadounidenses afirmaron el pasado miércoles que si bien desconocían los detalles de lo sucedido, la Casa Blanca se encontraba monitoreando la situación estrechamente.

A contrapelo de lo expresado por Washington, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba aseveró que se comunicó con EE.UU. inmediatamente después de la incursión, incluso con el Departamento de Estado y el Servicio de Guardacostas. Recalcó asimismo que La Habana tiene «disposición a intercambiar con el Gobierno estadounidense sobre este hecho» y que la contraparte estadounidense también está dispuesta a hacerlo.

Mientras, el presidente cubano, Miguel-Díaz Canel, reiteró que su país «no agrede, ni amenaza», pero que defenderá su soberanía. «Lo hemos planteado en reiteradas ocasiones y lo ratificamos hoy: Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional», se lee en un mensaje que publicara este jueves en su perfil de X.

Por su lado, el Kremlin apoyó la acción defensiva de Cuba. «Aquí no hay nada que comentar, ya que, como se informó desde La Habana, los ciudadanos cubanos capturados, que intentaron ingresar al territorio de la isla armados, reconocieron que lo hacían con la intención de llevar a cabo actos terroristas. Esa es su confesión, por lo que no hay nada que discutir aquí. Así es como se debe abordar la situación. Los guardias fronterizos cubanos hicieron lo que debían hacer en esta situación», dijo a la prensa el portavoz Dmitri Peskov.

En adenda, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, calificó el incidente como una «provocación agresiva de EE.UU., cuyo propósito es escalar la situación y detonar el conflicto». (Información RT).