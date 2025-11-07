Bomberos de Bogotá atendió emergencia tras incendio en fábrica de muebles en barrio Las Cruces

Fotos: Bomberos de Bogotá

Durante la madrugada de este viernes 7 de noviembre de 2025, el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá atendió una emergencia por incendio estructural registrado en el barrio Las Cruces de la localidad de Santa Fe en el centro de Bogota?. El hecho fue reportado en una bodega en la que opera una fábrica de muebles, ubicada en la calle Segunda con carrera Séptima. Según el reporte preliminar, el hecho no personas heridas.

Uniformados y equipos de control de incendios de las estaciones Centro Histórico, Central, Chapinero, Restrepo, Kennedy y Fontibón, con apoyo de los Equipos Especializados de Rescate Técnico y de Aeronaves No Tripuladas, atendieron la emergencia. Debido a las labores del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá ordenó de manera preventiva la evacuación viviendas y familias vecinas y resientes de la zona.

Bomberos Bogotá realizó ataque de puntos calientes y activó su Equipo de Investigación de Incendios para esclarecer las causas de esta emergencia.

«Bomberos de Bogotá controlan al 100% el incendio estructural que inició en una ebanisteria y afectó un edificio en construcción y otras viviendas aledañas, en la carrera Séptima con Calle 2. No hubo reporte de personas lesionadas. Se realizó ataque directo por dos frentes. En el evento reportado sobre las 4:16 am participaron 45 unidades bomberiles de diferentes estaciones y equipos especializados, 4 máquinas extintoras, dos máquinas escaleras y dos carro tanques. Se activa al Equipo de Investigación de Incendios para determinar el origen y causa del incidente, reportó el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) hace presencia en el punto de la emergencia para hacer la evaluación estructural del inmueble afectado. Una cuadrilla de Enel Colombia verifica afectaciones a las redes de energía eléctrica aledañas y la Policía de Bogotá acompaña para garantizar condiciones de seguridad en el sector.