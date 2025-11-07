Gobierno Nacional reversa decisión de aplicar retefuente de 1,5% a pagos electrónicos

–El Ministerio de Hacienda , Germán Ávila, junto con el director encargado de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, anunció este viernes la modificación del proyecto de decreto con el que pretendían aplicar una retención en la fuente de 1,5% a todos las transferencias realizadas a través de pagos electrónicos, incluidos los sistemas Nequi, Daviplata y Bre-B.

El jefe de las finanzas nacionales indicó que «la intención de nivelar las reglas del juego entre medios de pago con tarjetas débito y crédito por una parte y los sistemas de electrónicos de pago de bajo valor, por otra, se mantiene, pero ya no según una retención de 1,5% sino una retención de 0%».